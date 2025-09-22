¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢2»î¹çÏ¢Â³·ç¾ì¤Î¼þÅìÍ¤µþ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡¡¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯0¡½1¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê22Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÎíÉõÉé¤±¤Ç3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï2ÅÙ¤ÎËþÎÝµ¡¤Ê¤É¤òÀ¸¤«¤»¤º¡£ÀèÈ¯¤ÎÂçÄÅÎ¼²ð¤¬6²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¾¾ËÜÍµ¼ù¤¬8²ó¤Ë·è¾¡¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬Éé¤±¤¿¤¿¤áÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï6¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼þÅìÍ¤µþ¤¬2»î¹çÏ¢Â³·ç¾ì¤·¤¿¡£18Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ÇÇØÃæ¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¡ËËõ¾Ã¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£