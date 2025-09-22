◇セ・リーグ 阪神2-3ヤクルト（2025年9月22日 神宮）

阪神がヤクルトに逆転負けを喫した。今季の神宮最終戦。2回に佐藤輝明の39号先制ソロ、4回に前川右京の左中間適時二塁打で2点を先制するも、先発・才木浩人が味方の失策も絡んで5回に2失点。6回無死二塁では北村恵吾の痛烈なライナーを右足首に受けて途中降板するなど、アクシデントもあった。

「3番・右翼」を守り続ける森下翔太も4回の守備からベンチへ。7連戦の6試合目ということもあり、藤川球児監督は選手のコンディション維持に努めた。虎将は、打球直撃後に一度は再登板へ意欲を見せた才木について言及した。

「自分たちは向かうところがある。もちろん、彼（才木）の個人的な目標（タイトル）はあるけれど、チームと同様に進んでいるので、彼もあそこ（状態確認のマウンド）まで行って、冷静な判断を自分で下した」

また、2打席を終えて交代した森下については「7連戦中ではあるし、ファンの方も来てくださるということで（出場継続へ）努めてはいるんですけど、みんなですけどね、コンディションが常にパーフェクトという状態ではない」と、休養目的だと説明した。