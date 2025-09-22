¤¹¤È¤×¤ê¤³¤í¤ó2nd¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¶õ¿§¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¡×È¯Çä·èÄê ÍèÇ¯1·î¤Ï¤µ¤¤¤¿¤ÞSA¤Ç¥½¥í¥é¥¤¥Ö
¡¡2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î¤³¤í¤ó¤¬¡¢12·î17Æü¤Ë2ËçÌÜ¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¶õ¿§¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤ò20Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢¤¹¤È¤×¤ê¤ÎÆ±Î½¤Îè½¸¤¤È¤µ¤È¤ß¤¬¡¢¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯ÇäºÑ¤ß¡£3¿ÍÌÜ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤í¤ó¤Î¿ä¤·¥«¥é¡¼¡¦¿å¿§¤¬´ðÄ´¤È¤Ê¤Ã¤¿º£ºî¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤«¤é¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤µËþÅÀ¤À¡£¤³¤í¤ó¤Ï¡ÖÄÌ¾ïÈ×¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢B¤Î3¥¿¥¤¥×Á´16¶Ê¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê4Ç¯È¾Á°¤Î¡Ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¢¥¹¥¿¡¼¡Ù¤ÏÌ¿¤òºï¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¥ä¥Ð¥¤¡ª¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿®¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¤Ë¤Ï¡¢½é¤È¤Ê¤ëÁ´¥«¥Ã¥È»£¤ê²¼¤í¤·¼Â¼Ì¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¢Æ±È×B¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ä¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª£²¶Ê¤ÎDVD¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢10·î4Æü¤Ë¸á¸å7»þ¤«¤é¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î¾ÜºÙ¤âÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£ÅÙ¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢¤³¤í¤ó¤¬2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤ÎÏÃÂê¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£