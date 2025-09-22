8月に現役引退を発表した前WBC世界ミニマム級王者の重岡優大氏（28）が22日までに自身のインスタグラムを更新。結婚を報告した上で、今後についても言及した。

自身のインスタグラムで夫婦2ショットなどとともに「私事ですが先日結婚致しました」と結婚を報告した。

「出会ったのは小学校の頃、中学で同じクラスになって大学の頃は親友だったね。みんなから好かれて、仕事でもなんでも一度決めたら投げ出さない。そんな子なんだけどね、男見る目だけは...笑。大人になって再開した。相変わらず仕事に追われる日々の中必死に生きていた。でもなんか暗かったんだよね？そんな姿見たらさ、幸せにしたくなっちゃった」と馴れ初めを明かした。

「彼女は仕事を辞め、俺の夢の為に東京へ上京。食事面全サポート、ボクシングのことなんか知らないのに資格まで取ったりさ、挙句の果てにはホワイトボード買ってきて毎日体重書けって言ってきた。世界チャンピオンになったとこも見せれた。けどメルビンに2連敗したとこも見せた。ダセー姿散々みせた。いつの間に俺は彼女のために戦ってたよ。もう一度チャンピオンになるから。一生幸せにするからと。俺は彼女に誓ったよ。その矢先に銀がさ。そしたらおれボクシング辞めるとか言い出すんだよ。頭おかしいでしょ、でもそんな俺でも受け入れてくれるし着いてきてくれるんだよね。 絶対に幸せにします」と誓った。

そして今後は「夫婦でカフェをやります」と言及した。「だからみんな紹介したかったんです。これから俺と同じ道を歩んでいく妻です。銀とも仲良しでさ、俺がいないところで上下の打ち分け教えてもらってたらしい。その証拠動画を入手しました笑。全部俺が守るんで、宣言しに来ました。僕たち夫婦を暖かく見守ってくれたら嬉しいです」と説明した。