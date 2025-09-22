22日、ロックバンド「ウルフルズ」の公式サイトとXが更新され、ベーシストのジョンBが骨折で手術をして、退院したことを報告しました。

公式サイトでは【ジョンBに関するご報告】と題し、「いつもウルフルズを応援いただき、誠にありがとうございます。全国ホールツアー『ツーツーウラウラツー シーズン2』にお越しくださる予定の皆さま、そしていつも応援くださっている皆さまへのご報告になります」と、あいさつ。





続けて、「この度、弊社所属アーティストであるジョンBが左足関節骨折のため手術を受け、本日無事に退院いたしました」と報告しました。また、「経過は良好であり、医師の許可もいただき、明日から開始されるコンサートツアーは予定通り開催いたします」と、コンサートに参加することを伝えると、「なお、当分の間は座っての演奏となりますことを予めご承知おきくださいますようお願い申し上げます。温かく見守っていただけますと幸いです」と、呼びかけました。そして、「ご心配をおかけいたしますが、今後もジョンB およびウルフルズの活動にどうか変わらぬ応援をよろしくお願いいたします」と綴りました。最後に、ジョンB本人からもコメントを寄せており、「ご心配おかけしてすみません。座っての演奏にはなりますが、元気です！楽しんでやろうと思っています。みんなで盛り上がりましょう！」と、呼びかけた。【担当：芸能情報ステーション】