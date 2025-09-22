¡Úºå¿À¡ÛÂÇµåÄ¾·â¤ÎºÍÌÚ¹À¿Í¤ÏÂç»ö¤Ë»ê¤é¤º¡Ö¹ü¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¡¡ºå¿À¤Ï£²£²Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ë£²¡½£³¤ÇÇÔ¤ì£³Ï¢ÇÔ¡£¿ÀµÜ¤ÎÅÎ¤Ç¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²«¿§¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿µå¾ì¤Îº¸È¾Ê¬¤¬Åà¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï£²¡½£²¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£¶²ó¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¹¶·â¤Ç¤Î°ìËë¤À¡£¸×ÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤ÎÆâ»³¤ËÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·Ìµ»àÆóÎÝ¡£ÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¼¡ÂÇ¼Ô¡¦ËÌÂ¼¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¤¬¥«¥¦¥ó¥È£°¡½£±¤«¤é¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÃÆ¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥Ê¡¼À¤Î±Ô¤¤ÂÇµå¤òÈò¤±¤¤ì¤º¡¢Çòµå¤Ï±¦¤¯¤ë¤Ö¤·ÉÕ¶á¤ËÄ¾·â¡£ÇØÈÖ¹æ£³£µ¤Ï¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¼«·³¥Ù¥ó¥Á¤Ø»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡¿ôÊ¬¸å¤Ë¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤êÅêµåÎý½¬¤ò³«»Ï¤·¤¿ºÍÌÚ¤À¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø²¿¤«¤òÁÊ¤¨¼«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë£±£³¾¡ÌÜ¤Ï£´ÀïÏ¢Â³¤Ç¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê£±£°·î£±£µÆü³«Ëë¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ø¸þ¤±Ãå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÆ£Àî¸×¤À¤±¤Ë¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ÎÂç¹õÃì¤Ç¤¢¤ëºÍÌÚ¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ì¤Ð°ìÂç»ö¡£±¦ÏÓ¤Î¸òÂå¤ò¹ð¤²¤ëµå¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ë¸×ÅÞ¤¿¤Á¤âÈáÌÄ¤â¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤À¤¬»î¹ç¸å¤ÎºÍÌÚ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¡£ÊÌ¤ËÁ´Á³¹ü¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö¡ÊÂ³Åê¤â¡ËÁ´Á³¤¤¤±¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ç¤Þ¤¿ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤½¤³¤Ç¸òÂå¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤éºÇ½é¤«¤éÂå¤ï¤ë¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤â¡Ö¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¾¯¤·¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡Ù¤È»öÁ°¤Ë¡ÊºÍÌÚ¤Ë¤Ï¡ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉñÂæÎ¢¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿±¦ÏÓ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¸þ¤«¤¦¤È¤³¤í¤¬¤ë¡£Èà¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌÜÉ¸¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£Èà¤â¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡×¤ÈºÍÌÚ¤ÎàÂç¿Í¤ÎÂÐ±þá¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥é¡¼¥È¥Ã¥×¤Î£±£´¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÅì¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë¤È¡¢ºÇÂ¿¾¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÍÌÚ¡Ê£±£²¾¡¡Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿¤¬²¿¤Ç¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¾¡¤ÁÀ±¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤¿¥Õ¥©¥¢¥¶¥Á¡¼¥à¤ÎÀº¿À¤¬¥¥é¥ê¤È¸÷¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤âºò½©¤Î»Ø´ø´±½¢Ç¤°ÊÍè¡¢¥Ê¥¤¥ó¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤ËÃíÎÏ¡£¼çÎÏÁª¼ê¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¸Î¾ãÎ¥Ã¦¼Ô¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¡£¡Ö¥±¥¬¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¤Ë¡×¤Î²Ð¤Î¶Ì¥¤¥º¥à¤Ï¡¢¾ÍèÀË¤«¤Ê¼ã¤±¦ÏÓ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£