Á°ÆüËÜ²¦¼Ô¡¦Æ£ÅÄ±êÂ¼¡Ö¤³¤Î£²Ç¯´ÖÆ¨¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡¡½é²ó£Ô£Ë£Ï¤ÇÌó£²Ç¯¤Ö¤êÇòÀ±
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé¡Ê£¶£³¡¦£µ¥¥í°Ê²¼¡Ë£¸²óÀï¡¡¡»Æ£ÅÄ±êÂ¼¡Ê£±²ó£Ô£Ë£Ï¡Ë¾®ÎÓ¹§É§¡ü¡Ê£²£²Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡Á°ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤ÎÆ£ÅÄ±êÂ¼¡Ê¤Û¤à¤é¡¢£³£°¡Ë¡á²£ÉÍ¸÷¡á¤¬¾®ÎÓ¹§É§¡Ê£²£¹¡Ë¡á°ìÎÏ¡á¤ò£±²ó£²Ê¬£µ£±ÉÃ£Ô£Ë£Ï¤Ç²¼¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò£²¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡££²£³Ç¯£±£²·î°ÊÍè¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»Ï£±Ê¬²á¤®¡¢Æ£ÅÄ¤¬±¦¤ò¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤Æ¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ºÆ³«¸å¤Ï¡¢Î¾¼Ô·ã¤·¤¤ÂÇ·âÀï¤Ë¡££±²ó½ªÎ»´ÖºÝ¡¢Æ£ÅÄ¤¬±¦¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¡¢»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£
¡¡³«»ÏÁá¡¹¤Î¥À¥¦¥ó¤ò¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤¬Åö¤¿¤ëÀþ¤¬¸«¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Á³¤È½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¡£¤½¤Î¸å¤Ï·ã¤·¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤È¤Ê¤ê¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥±¥ó¥«¤òÇã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¹¶¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉáÄÌ¤ËÀµÌÌ¤«¤é¥±¥ó¥«¤Ç²¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼¡¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¥±¥ó¥«¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é£±£·£±ÉÃ¤Î¡È·ãÆ®¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯£´·î¤ËÆüËÜ²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯£´·î¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ÇÍû·òÂÀ¡ÊÄë·ý¡Ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤·²¦ºÂ´ÙÍî¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯£µ·î¡¢ÀîÂ¼±ÑµÈ¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤Ë£³²ó£Ô£Ë£ÏÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ºÆµ¯Àï¤Ø¸þ¤±¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç£³³¬µé¾å¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤È£³³¬µé²¼¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Î½é²ó£Ë£Ï¤Ç¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÊý¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤Ë¤¤¤±¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤ÆÊú¤¤Ä¤¤¿¤¤¡×¤È¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿£±£µ£²¿Í¤Î±þ±çÃÄ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î£²Ç¯´ÖÆ¨¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¡¢ÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ë«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£¤¿¤À¤Î£²Ï¢ÇÔ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î£²Ç¯´Ö¤¬Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¿Í¤È¤·¤Æ¤â¶¯¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÏÍû¡¢ÀîÂ¼¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé¡¢¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¤Î¤É¤Ã¤Á¤Î³¬µé¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Ìó£²Ç¯´Ö¤Î¶ìÀá¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Æ£ÅÄ¤¬¡¢ºÆ¤Ó²¦ºÂ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ÀïÀÓ¤ÏÆ£ÅÄ¤¬£±£³¾¡¡Ê£±£±£Ë£Ï¡Ë£³ÇÔ¡¢¾®ÎÓ¤¬£±£±¾¡¡Ê£¸£Ë£Ï¡Ë£¶ÇÔ¡£