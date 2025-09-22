歌舞伎俳優の市川新之助さん（12）が父・市川團十郎さん（47）、市川ぼたんさん（14）とともに21日、長野・木曽町で植樹活動『ABMORI（えびもり）』のイベントに出席。小さい頃から参加している植樹プロジェクトへの思いを語りました。

2014年に志賀高原でスタートしたこのプロジェクト。これまで約1万人が参加し、7万本の植樹を行ってきました。今後は木曽町に場所を移し、約10年かけて植樹を行っていくといいます。

團十郎さんは、11年前を振り返り「麻央が来てたな、勸玄（新之助さん）抱っこして坂を上ってたなとか、彼女と僕で始めたことが11年も続いて。しかも子どもたちも抱えられていた、ちっちゃかった子がちゃんと大きくなって木を植える。その都度、物の大事さ、環境ってことも母親のことも、ちゃんと思い出せる時間がこのABMORI。場所を変えても」とコメントしました。

■ぼたん＆新之助 ABMORIに幼い頃から参加

ぼたんさんも「記憶もないくらいちっちゃい頃から植樹をやらせていただいてて、年々成長していくと毎年このABMORIが自分の中ではすごく楽しくて。こういう自然の中で囲まれながら色んな方々と植樹できるのが、本当に自分の中で楽しみになっていた」とプロジェクトへの思いを語りました。

初回の植樹の時はまだ1歳だった新之助さん。「お父さんもさっき言ってたように（母・麻央さんに）抱えられて、自分で歩きさえもしない時からABMORIに来てたんですけど、また新しく1から始めることもすごく感謝しているので、本当にありがとうございます」と木曽町でのプロジェクトの開始に意気込みました。