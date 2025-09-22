日本政府が最重要課題と位置付ける北朝鮮による拉致問題。問題の解決はつぎの総理へ先送りされることになります。何か新しい動きを…拉致被害者の蓮池薫さんが講演で事態の打開を訴えました。



北朝鮮による拉致被害者・蓮池薫さん。この日、新潟青陵高校の生徒を前に拉致問題について講演しました。



〈拉致被害者 蓮池薫さん〉

「めぐみさんが拉致される30分前にこの界隈のほかのところで女子高校生が拉致されそうになった事件がありました。これは私が考えるに私が考えるにスパイ養成のための拉致、我々も」





2002年9月17日に行われた日朝首脳会談。北朝鮮は日本人の拉致を認め、その後、蓮池さんなど拉致被害者5人の帰国が実現しました。5人の帰国につながった首脳会談から23年。この間、ほかの拉致被害者の帰国はひとりも実現していません。〈生徒〉「この問題がいまだ解決していないなか日本に住んでいる私たちはどんなことを学ぶべきか」〈蓮池薫さん〉「拉致問題を解決するのは政府、日本政府です。それも総理。政治家の方々が動かなければ解決しない」去年10月に発足した石破内閣。〈石破首相〉「拉致問題は私どもの内閣の最重要課題であります」拉致被害者家族と面会した際も取り組む姿勢を強調しました。〈石破首相〉「歴代政権がもってまいりました。その思いを共有しながら繰り返しますがあらゆる手段をもって」その決意が実らいまま石破首相は辞任を表明しました。〈拉致被害者 蓮池薫さん〉「いつも同じような職責の方が『最重要課題』『あらゆる可能性を利用して』。みんな飽き飽きしています。うんざりしていますよ、また同じだねって」新潟市で北朝鮮に拉致された横田めぐみさん。当時13歳だった少女は10月、61歳の誕生日を迎えようとしています。めぐみさんの帰国を待ち続ける母・早紀江さん。〈横田早紀江さん〉「総理大臣が今度お変わりになることになってこれがいいのか、悪いのか、私たちにはわかりません。一番大切な方が選ばれて日本のために心を込めてことを動かしてくださることを願って、お祈りしております」蓮池さんはいま若い世代に関心を持ってもらおうと学校を中心に各地で講演を行っています。〈拉致被害者 蓮池薫さん〉「やっぱり何か新しいもの新しい意思を表明してほしい。誰が首相になるかわかりませんがそういう動きを出してほしい。新しい動きがあれば世論も盛り上がる」帰国を待つ家族、そして救出を訴える拉致被害者。事態の打開が求められています。