2025年9月23日（火・祝）から10月6日（月）まで、『阪急うめだ本店』にて、秋を告げる代名詞ともなっている名物催事『秋の北海道物産大会』が開催されます。

画像：株式会社阪急阪神百貨店

今回の『秋の北海道物産大会』は、北海道の素材と聞くと真っ先に思い浮かべる方も多い“じゃがいも”をクローズアップ！ カルビーポテトとのコラボ商品も登場します。

画像：株式会社阪急阪神百貨店

北海道帯広市に本社がある、言わずと知れた“じゃがいも”を知り尽くした企業、『カルビーポテト株式会社』と初のコラボレーションが実現。会場で揚げたてのポテトに『十勝プライド』の3か月熟成させたスノーエンゼルチーズを削り、ラクレットチーズを溶かしかける、2つの食感とチーズの味わいを楽しむことができます。

画像：株式会社阪急阪神百貨店

そのほか、ジェラートとのマリアージュ、コロッケにカレーパン、ピザなどのおなじみの惣菜、“じゃがいも”と言えば外せない、ポテトチップスやポテトスナックも大集合します！

画像：株式会社阪急阪神百貨店

9月30日（火）からの後半は、北海道産のベリーやメロンを使用したスイーツが登場！

画像：株式会社阪急阪神百貨店

北海道産フルーツとミルクを掛け合わせたジェラートやタルトに、北海道産小麦100％使用し、表面のクッキー生地にいちごやメロンのクリームで仕上げたメロンパン、ブルーベリーとハスカップの酸味がアクセントのマフィンに、りんごを使用したアップルパイにオムレットなど、北海道スイーツを大特集！

画像：株式会社阪急阪神百貨店

ほかにも、関西初登場となる、北海道産素材と旬のフルーツを生かし、パティシエが月に1度だけ本気で作るカリ・フワ・もちの新食感生ドーナツや、大福といちごを串にしたスイーツも登場！

画像：株式会社阪急阪神百貨店

さらに、ラーメン屋2店舗が同時出店！ 『阪急うめだ本店』限定のコラボメニューに、それぞれのお店人気の味も登場する、会場で出来立てを味わえる毎回大人気のイートインコーナー“北海道食堂”も開店。

お弁当など、大人気の商品も続々と登場します！

詳細情報

秋の北海道物産大会

開催期間：2025年9月23日（火・祝）～10月6日（月）

※前半：9月23日（火・祝）～29日（月）、後半：9月30日（火）～10月6日（月）

開催場所：阪急うめだ本店 9階 催場・祝祭広場

※9月29日（月）と催し最終日は17:00終了

※一部、北海道以外の県（地域）で生産または原材料を使用した商品があります。

※諸事情により、出店・イベントが中止になる場合や、商品名・価格が変更になる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

この時期ならではの海鮮、お弁当、お惣菜にスイーツはもちろん、総勢約100店舗が集結する“秋の北海道”の魅力が体験できる13日間！

カルビーポテトとのコラボも美味しそうで見逃せません！

会場に一歩足を踏み入れれば、気分はまさに北海道旅行◎ この機会に美味しい北海道を存分に味わってくださいね！

文／北海道Likers

【画像・参考】【阪急うめだ本店】「秋の北海道物産大会」開催！今回は北海道の“じゃがいも”と“フルーツ”に注目です！ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

