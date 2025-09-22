日経225先物：22日22時＝60円安、4万5260円
22日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比60円安の4万5260円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万5493.66円に対しては233.66円安。出来高は2626枚となっている。
TOPIX先物期近は3137.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は25.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45260 -60 2626
日経225mini 45255 -60 61926
TOPIX先物 3137.5 -2 4303
JPX日経400先物 28215 -55 321
グロース指数先物 764 -3 177
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3137.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は25.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45260 -60 2626
日経225mini 45255 -60 61926
TOPIX先物 3137.5 -2 4303
JPX日経400先物 28215 -55 321
グロース指数先物 764 -3 177
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース