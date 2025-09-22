　22日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比60円安の4万5260円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万5493.66円に対しては233.66円安。出来高は2626枚となっている。

　TOPIX先物期近は3137.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は25.67ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45260　　　　　 -60　　　　2626
日経225mini 　　　　　　 45255　　　　　 -60　　　 61926
TOPIX先物 　　　　　　　3137.5　　　　　　-2　　　　4303
JPX日経400先物　　　　　 28215　　　　　 -55　　　　 321
グロース指数先物　　　　　 764　　　　　　-3　　　　 177
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース