スマホは言うまでもなく、もはや現代人にとって、充電が必要なガジェット類は生活必需品となっています。

もちろん、手持ちのガジェットが増えれば、同時に充電器（ACアダプタとケーブル）も増える一方。でも、充電器を何個も使いわけるのは正直メンドくさいですし、できればひとまとめに集約したいところ。

そんなニーズを満たしてくれるのが、「Anker 511 USB Power Strip」です。

「Anker 511 USB Power Strip」おすすめポイント ・5台同時充電に対応 ・コンパクトで取り回ししやすい ・USB-Cポートは最大30Wの高速充電仕様

5台同時充電が可能

「Anker 511 USB Power Strip」は、100Vコンセントが2個、USB-Aポートが2個、USB PD対応のUSB-Cポートが1個の、計5個の充電用ポートを搭載。

これ1本あれば最大5台まで同時充電が可能というアイテムです。

2個の100Vコンセントが、それぞれ反対の面に付けられていて、ボッコリしたACアダプタを2個差し込んでもお互いに干渉しないところが、このアイテムのスグレポイントになっています。

コンパクトで携帯性に優れている

棒状になっている本体は、断面が約3cmのほぼ正方形になっていて、長さは約13cm。

長さこそ相応という印象ですが、厚みが約3cmしかないことで、かなりコンパクト。それだけ持ち運びやすくなっています。

ケーブルが柔らかく曲げやすいところも、扱いやすさの秘訣。家で使うときも、出先で使うときも、ストレスなく使えるでしょう。

最大30Wの急速充電仕様

USB PDに対応しているUSB-Cポートは、単独使用なら最大30Wの高速充電に対応できます。

ちなみに、3つのUSBポート全てを同時に使った場合も、合計で最大30Wとなります。当然、それだけ各ポートの出力は制限されてしまいますが、それでも必要十分なレベルだと言えますよね。

もちろん、安全性の高さはAnkerのお墨付き。少なくとも対応機種なら、長くずっと使い続けても問題ないはずです。

何個も転がっている充電器をこれ1個にまとめられる「Anker 511 USB Power Strip」は、毎日の充電ルーティンをシンプルにしてくれるプロダクトです。

とりあえず1個、入手しておいて損はないと思いますよ。

