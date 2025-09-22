すとぷりなどの2.5次元アイドルグループが所属するSTPRで5組目の新グループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」が21日、初のワンマンライブ「We are SneakerStep! -1st Step-」のキービジュアルを公開。公式ファンクラブでは、チケット予約をスタートさせた。

この日のYouTube公式チャンネルでの生配信で、メンバーたちが自ら発表した。タンクトップ姿のイラストになった、だいきりは「トリプルAのビジュアルだよね、過去一かっこいい」と胸を張った。ゆたくんも「ボクのイラストはパーカーを着ていてかわいいでしょ？」とうれしそうに報告した。

すにすては、4月2日に同じ所属事務所STPRの先輩グループ、すとぷりらとのドームフェス「STPR Family Festival!!（すとふぇす）」の東京ドームのステージで、華々しくデビュー。そこから配信活動や楽曲制作で経験と準備を積んで、ついに待望のワンマンライブとなる。今ツアーは、12月29、30日の大阪・Zepp Numbaを皮切りに、1月2、3日の名古屋・Zepp Nagoya、1月5、6日の東京・Zepp DiverCityと東名阪3都市で全6公演。「オレらと一緒に“はじまりの一歩”を踏み出そう」と、ファンたちに呼びかけた。