2.5次元歌い手アイドルグループ「めておら - Meteorites -」が21日、YouTube公式チャンネルに、心音、ロゼ、明雷らいとのトリオ曲「恋してDancing」のミュージックビデオ（MV）を公開した。今月７日にもメルト・ダ・テンシ、Lapis、みかさトリオ曲「もしかして片想い」を出していて、今回が第2弾だ。

同曲は、YouTube公式チャンネルの登録者数50万人を目指す企画の中間目標「登録者数49万人」を達成したご褒美ソング。現在の登録者数は88万人。楽曲制作の短期間だけでも、飛躍的に数字を伸ばしている。

ロマンチックでエネルギッシュな今作のMVでは、3人のイラストが黒のスーツに身を包み、シャンパンや名刺、壁写真などのアイテムも登場。まさにホストクラブの世界観が描かれている。歌詞にも「嫌なことも忘れさせてあげる」、「ひとつになっていたい」など、甘い言葉が並んだ。明雷らいとは「お前の全てオレに貢いで」とコメント。心音も「恋をしようよ」と呼び掛けた。

ファンたちからも「らいとくんのためならいくらでも貢ぎます！」、「もちろん貢ぎます！」と歓喜のコメントが集まって盛り上がっている。