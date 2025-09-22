¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯25kg¸º¤·¤¿¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¿©»ö¡×¡£¡È¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿¡É¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÂ³¤¯Èë·í¤È¤Ï
38ºÐ¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È³«»Ï¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë25kg¸º¤òÃ£À®¡£¤½¤Î¸å5Ç¯´Ö¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¡¢¼çÉØ¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤Í¤³¤¯¤é¤ê¤¨¤µ¤ó¡Ê43ºÐ¡Ë¡£¿©»ö´ÉÍý¥¢¥×¥ê¤ò¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ç»È¤¤¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤»¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀ®¸ù¤ÎÈë·í¤ä¡¢¿©»ö¤Î¥³¥Ä¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãø½ñ¡Ø¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤Æ25Ô¤ä¤»¤Þ¤·¤¿¡¡¤ä¤»¤ë¿©½¬´·¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¥ì¥·¥Ô102¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤«¤é¡¢¡Ö³¤Á¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Á¥Â¥ß¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿©»ö´ÉÍý¥¢¥×¥ê¤ò¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¡¢·ò¹¯¤ä¤»
ËÌ³¤Æ»¤ÇÉ×¤ÈÇ3É¤¤ÈÊë¤é¤¹¡¢¤Í¤³¤¯¤é¤µ¤ó¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤¿5Ç¯Á°¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¡£¥¸¥à¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢²È¤Ç¼«ÎÏ¤Ç¤ä¤»¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿©À¸³è¤ÎÌÌ¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¿©»ö´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Ê¤Í¤³¤¯¤é¤µ¤ó¡ã¥¢¥Õ¥¿¡¼¡ä
¡ÖÅö»þ¤Ï¿©À¸³è¤¬ÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤¿Àµ¤·¤¤¿©»ö¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¡È¤¢¤¹¤±¤ó¤Ç100ÅÀ¤ò¼è¤ë¸¥Î©¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤Í¤³¤¯¤é¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤Ï¡¢1Æü¤Î¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤È±¿Æ°¤ò½ñ¤¹þ¤à¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤Î·ò¹¯ÅÙ¤ò100ÅÀËþÅÀ¤ÇÈ½Äê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¡£
¡Ö¤¤¤¶»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Î¿©»ö¤Ç¤â20ÅÀÂæ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤â50ÅÀ¤¬¸Â³¦¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆµÏ¿¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï»é¼Á¤¬¾ï¤Ë²á¾ê¤Ç¡¢Ãº¿å²½Êª¤È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¤í¤¦¤ÈÆÚÆù¤òÇÜÎÌ¿©¤Ù¤ë¤È¡¢»é¼Á¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¢¤Á¤é¤òÎ©¤Æ¤ì¤Ð¤³¤Á¤é¤¬Î©¤¿¤º¡¢¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤·¤¿¡×
¡ü¿©ºàÁª¤Ó¤ò½Å»ë¤·¤Æ¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤ë
¤½¤³¤Ç¤Í¤³¤¯¤é¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤Ã¤¿¸¥Î©¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÁÍý¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë100ÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¿©ºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÃµ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢6ËçÀÚ¤ê¤Î¿©¥Ñ¥ó¤ò1Ëç¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò100g¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»È¤¤¤¿¤¤¿©ºà¤ò¥¢¥×¥ê¤ËÆþÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯ÅÙ¤¬100ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¥¯¥¤¥º¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¿©ºàÁª¤Ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤â¼«Ê¬¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ë¤¤êÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÎÁÍý¤Ï¿©ºàÁª¤Ó¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡È¤Í¤³¤¯¤é¼°¥ì¥·¥Ô¡É¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡×
¡È¤Í¤³¤¯¤é¼°¥ì¥·¥Ô¡É¤Ï¡¢·ÜÆù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ä¤Ï¤ó¤Ú¤ó¡¢¤Á¤¯¤ï¤Ê¤É¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤ä²Ã¹©ÉÊ¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡Öµ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤´¤Ï¤ó¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÆü¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ê·Ú¤Ë¤¹¤°¤Ä¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â³¤¯Èë·í¡£¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¤¤¤«¤Ë²¼¤²¤ë¤«¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Âç¤¤ÊÊÑ²½¤Ë
·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤òÂ³¤±¡¢1Ç¯´Ö¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹24kg¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï82kg¤«¤é57kg¡Ê¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹25kg¡Ë¤Ø¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Í¤³¤¯¤é¤ó¤µ¤ó¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤ó¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿¤³¤È¡×¤À¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¡¢¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¹¤®¤¿¤È¤«¡¢º£Æü¤â¥½¥Õ¥¡¤«¤éÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¥À¥á¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â²þÁ±¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ËËèÆü¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼«¸Ê·ù°¤¬¤¿¤Þ¤ì¤Ð¤¿¤Þ¤ë¤Û¤É¡¢¹ÔÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¡×
¤¤¤¶¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Á°¸þ¤¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡Öº£Æü¤â¥¢¥×¥ê¤Ç¤¤¤¤ÅÀ¿ô¤¬½Ð¤¿¡¢1Ê¬¤À¤±¤Ç¤â¶Ú¥È¥ì¤Ç¤¤¿¡¢¤Ê¤ÉÃ£À®´¶¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤É¤ó¤É¤óÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨ÂÎ½Å¤¬¸º¤ëÁ°¤Ç¤â¡¢Ã£À®´¶¤¬¤¿¤Þ¤ë¤È¡Øº£Æü¤â¤¬¤ó¤Ð¤ë¤¾¡ª¡Ù¤È¤ä¤ëµ¤¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
5Ç¯´Ö¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ê¤·¡ª¤Í¤³¤¯¤é¤µ¤ó¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¿©»ö¡×
¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤â¤Ê¤¯¡¢5Ç¯´ÖÂÎ·¿¤ò¥¡¼¥×¡£¸½ºß¤Î¿©À¸³è¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Åö»þ¤è¤ê¤â´Ë¤ä¤«¤Ê´ÉÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Öº£¤Ï¥¢¥×¥ê¤òËèÆü»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£100ÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¿©»ö¤ò1Ç¯´ÖÂ³¤±¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿©ºà¤òÁª¤ó¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ì¤Ð¹âÆÀÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦È½ÃÇ´ð½à¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç°ÂÇä¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿©»ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Î¿©¤Ù¤¹¤®¤Ë¤âµ¤¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¿©ºà¤ÎÎÌ¤òÀµ³Î¤Ë·×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1¿ÍÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤ÎÎÌ¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï2¿ÍÁ°¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£»È¤¦¿©ºà¤ÎÎÌ¤ÏÌÜÊ¬ÎÌ¤Ç¤â¤À¤¤¤¿¤¤¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê¬ÎÌ¤Î´¶³Ð¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿©»ö´ÉÍý¤ò¤·¤¿¤ê¡¢±¿Æ°¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤âÂÎ¤â·Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Í¤³¤¯¤é¤µ¤ó¡£ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Å¤é¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢¿©À¸³è¤ä±¿Æ°¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¡Ö³¤Á¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Á¥Â¥ß¡×¤Î¤Ä¤¯¤êÊý
Äã¥«¥í¥ê¡¼¤ÇÄ´Íý¤â´ÊÃ±¡ª¡¡¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö³¤Á¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Á¥Â¥ß¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü³¤Á¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Á¥Â¥ß
¡ÚºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ÊÈ¾²òÅà¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¡¡100g
¥¨¥Î¥¥À¥±¡¡1ÂÞ¡Ê100g¡Ë
¥¿¥Þ¥Í¥®¤ÎÇöÀÚ¤ê¡¡1¡¿2¸ÄÊ¬¡Ê100g¡Ë
¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÎºÙÀÚ¤ê¡¡50g
A¡ÎÊÒ·ªÊ´Âç¤µ¤¸2¡¡ÍÏ¤Íñ1¸ÄÊ¬¡¡·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¾®¤µ¤¸1¡Ï
¥´¥ÞÌý¡¡¾®¤µ¤¸1
¥Á¥Â¥ß¤Î¥¿¥ì¡Î¹õ¿Ý¡¢¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó³Æ¾®¤µ¤¸1¡Ï
¡Ú¤Ä¤¯¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¥¨¥Î¥¥À¥±¤Ï¤Û¤°¤·Ž¤Ä¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ç¿åµ¤¤ò¤Õ¤¯¡£
¡Ê2¡Ë¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢¡Ê1¡Ë¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¡ÊA¡Ë¤òÆþ¤ìŽ¤Á´ÂÎ¤ò¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥´¥ÞÌý¤ò¥Ï¥±¤Ê¤É¤ÇÅÉ¤ê¹¤²¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¡Ê2¡Ë¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ë¡£¥Õ¥é¥¤ÊÖ¤·¤Ê¤É¤Ç»þ¡¹²¡¤·¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é3¡Á4Ê¬¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤¡¢¾å²¼¤òÊÖ¤·¤ÆÆ±ÍÍ¤Ë3¡Á4Ê¬¾Æ¤¯¡£
¡Ê4¡Ë¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹¥¤ß¤Ç¥Á¥Â¥ß¤Î¥¿¥ì¤òÅº¤¨¡¢¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£
³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿©»ö´ÉÍý¤ò¤·¤¿¤ê¡¢±¿Æ°¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤âÂÎ¤â·Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Í¤³¤¯¤é¤µ¤ó¡£ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Å¤é¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢¿©À¸³è¤ä±¿Æ°¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
