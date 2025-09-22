スポニチ

　プロ野球のパ・リーグは22日、各地で2試合が行われ、首位・ソフトバンクは、本拠・みずほペイペイDでオリックスに0ー1で敗れ3連敗。2位・日本ハムは、本拠・エスコンFでロッテに0ー2で敗れ連勝は2でストップした。

　この日の結果で、ソフトバンクの優勝マジックは1つ減って「6」に。最短優勝決定日は26日となった。

　ソフトバンクは残り9試合、日本ハムは同7試合で、直接対決は30日にみずほペイペイDで行われる1試合のみ。今後の2チームの優勝ラインは、ソフトバンクが3敗まではできる状況だが、仮に5勝4敗（勝率.612）だった場合は、日本ハムが7戦全勝（同.614）で上回る。

　日本ハムが5勝2敗（.600）でも、ソフトバンクは4勝5敗（.604）でも優勝となる。以下が2チームの優勝ライン。

ソフトバンク　　日本ハム

勝　敗　勝率　勝　敗　勝率　

6 − 3　.619　　　　　　　　

5 − 4　.612　7 − 0　.614　

4 − 5　.604　6 − 1　.607　

3 − 6　.597　5 − 2　.600　

2 − 7　.590　4 − 3　.593　

1 − 8　.583　3 − 4　.586　

0 − 9　.576　2 − 5　.579