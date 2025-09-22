プロ野球のパ・リーグは22日、各地で2試合が行われ、首位・ソフトバンクは、本拠・みずほペイペイDでオリックスに0ー1で敗れ3連敗。2位・日本ハムは、本拠・エスコンFでロッテに0ー2で敗れ連勝は2でストップした。

この日の結果で、ソフトバンクの優勝マジックは1つ減って「6」に。最短優勝決定日は26日となった。

ソフトバンクは残り9試合、日本ハムは同7試合で、直接対決は30日にみずほペイペイDで行われる1試合のみ。今後の2チームの優勝ラインは、ソフトバンクが3敗まではできる状況だが、仮に5勝4敗（勝率.612）だった場合は、日本ハムが7戦全勝（同.614）で上回る。

日本ハムが5勝2敗（.600）でも、ソフトバンクは4勝5敗（.604）でも優勝となる。以下が2チームの優勝ライン。

ソフトバンク 日本ハム

勝 敗 勝率 勝 敗 勝率

6 − 3 .619

5 − 4 .612 7 − 0 .614

4 − 5 .604 6 − 1 .607

3 − 6 .597 5 − 2 .600

2 − 7 .590 4 − 3 .593

1 − 8 .583 3 − 4 .586

0 − 9 .576 2 − 5 .579