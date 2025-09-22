【MLB】ドジャース1ー3ジャイアンツ（9月21日・日本時間22日／ロサンゼルス）

【映像】フリーマン、とっさに見せた“神対応”

9月21日（日本時間9月22日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対サンフランシスコ・ジャイアンツの一戦で、ドジャースのフレディ・フリーマンがさりげなく行った“神対応”が話題となっている。

1回表・ジャイアンツの攻撃が無得点に終わり、迎えたその裏・ドジャースの攻撃。2死走者なしの場面で打席に立った3番のフリーマンは、ジャイアンツの先発トレバー・マクドナルドに対し、初球から積極的に振っていってカウント1-2とすると勝負の4球目、外角に外れた151km/hのシンカーを上手くレフト前へと弾き返すシングルヒットに。すると、到達した一塁塁上で、ジャイアンツのファーストを守るブライス・エルドリッジに声をかけ、背中に手を当て、胸を軽く叩きながら言葉をかわすことに。実は前日の試合でエルドリッジはキャリア初となるヒットを放っていたことからそれを祝福した模様。さりげない心遣いを感じさせる場面となった。この場面に、ABEMAの中継で解説をつとめていた福島良一氏は「いやー、さすが人柄ですね」とその人格者ぶりを称賛。また、ファンからは「すげえな」「ただの聖人か」「安定のぐう聖ｗ」「素敵やん！」「これは人格者」「完璧超人かよ」といった様々な反響が巻き起こることに。

2023年のMLBドラフトで1巡目（全体16位）の指名でジャイアンツ入りを果たし、ようやく9月15日にメジャーに昇格したばかりのエルドリッジ。同じく右投げ左打ちの一塁手と、共通項のある大先輩・フリーマンから受けた祝福＆激励を胸に、さらなる成長と活躍を見せることに期待したいところだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）