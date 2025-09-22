推し活応援プラットフォーム「Ｂｏｏｓｔｙ」主催の「Ｂｏｏｓｔｙファンまつり２０２５」が２１日、東京・有明ＧＹＭ−ＥＸで最終日を迎えた。

「Ｂｏｏｓｔｙ」（ブースティー）」は、メンバーシップ、チケット販売、ＮＦＴ販売、ライブ配信、各種サービスと連携した投票機能など、多彩な機能を備えたプラットフォーム。ＨＫＴ４８やＮＧＴ４８、卒業生の森保まどかをはじめ、多くのアーティストやタレントが利用している。

イベントの前半には、特設ステージで「ＨＫＴ４８ vs ＮＧＴ４８ミニ運動会」や「ＨＫＴ４８ ４期生トークステージ」「ＮＧＴ４８ １期生トークステージ」など多種多様なコーナーが展開された。

イベント終盤になると、メインステージでライブパフォーマンスが行われた。トップバッターを飾ったのは、Ｂｅｌｌｅｍｕｌｅ ｆｒｏｍ 電音部。エアリーなサウンドの「レインボー・グラデーション」などを披露。ＳＵＰＥＲ☆ＧｉＲＬＳのステージでは、キラーチューンの「女子力←パラダイス」で一気に空気を掌握すると、かわいさを詰めこんだ「もっともっと♡」で場内を魅了する。

その後、出演メンバー紹介のオープニングムービーを受け、ＨＫＴ４８、ＮＧＴ４８からなる総勢７１人が舞台上に登場。幕開け早々に「ＨＫＴ４８／ＮＧＴ４８」を導くと、一瞬にして場内の熱量を持ち上げる。カラフルな法被を羽織って歌い踊った。

先輩・後輩ステージや選抜ステージなど、同イベントならではのセットリストが展開された。互いの楽曲を披露するシャッフルステージではＨＫＴ４８が「青春時計」、ＮＧＴ４８が「メロンジュース」を導き、怒涛のラストスパート。最後には「大人列車」「君とどこかへ行きたい」と列車ソングを投入し、大団円のうちに終幕となった。

アンコールになると、パワフルなモーションの「シャーベットピンク」によりカムバック。トロッコやお立ち台にもメンバーが登場し、会場を盛り上げた。

ＭＣでは、ＮＧＴ４８の藤崎未夢が「（昨年開催「Ｂｏｏｓｔｙ ファンまつり ２０２４」の時に）もし１年後『Ｂｏｏｓｔｙ ファンまつり』があったら、もっともっと成長した姿で、みなさんにお会いしたいというふうにお話をしたんですけど、この１年間それぞれのグループで切磋琢磨して、今年もっともっと素敵なステージにできたんじゃないかなと思います」と手応えを明かし「皆さんがたくさんこの１年間で応援してくださったおかげで成長できたと思います。本当にありがとうございます」と感謝を伝えた。