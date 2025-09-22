《新作》オンラインはもう完売（泣）【3COINS】スタイリッシュで機能的！「お洗濯グッズ」

【3COINS（スリーコインズ）】で9月8日に発売されたばかりの新商品に、早くも人気を集めている商品があります。オンラインでは販売開始後すぐに完売となったものの、再入荷により再び手に入れられるチャンスが！ そこで今回は、大注目の「お洗濯グッズ」を紹介します。

大人気アイテムの正体は折りたたみ式のミニ洗濯機

「折りたたみミニ洗濯機」の容量は、Tシャツなら1枚、ベビー服なら2枚ほど。使いたい洋服をすぐに洗いたいとき、食べこぼしで汚れた服だけを洗いたいときなど、少量の洗濯物があるときに役立ちます。折りたたみ式なので使わないときはコンパクトにでき、コンセントがあればどこでも使えるところも優秀なポイントです。

ミニ洗濯機とセットで使うのも◎

「ポータブル乾燥機」はコンセントがあればどこでも使えるので、自宅はもちろん旅行先で使うのにも便利なアイテム。30分 ～ 7時間まで30分単位でタイマーをセットでき、シャツ5枚なら約45分、長袖シャツ5枚なら約2時間で乾かせます。折りたたみミニ洗濯機とセットで使えば、少量の洗濯も手間なく終わらせられそうです。

【3COINS】で大人気の「お洗濯グッズ」は、どちらも一部店舗限定商品です。今ならオンラインでも購入可能なため、店頭で見つけられない方はぜひオンラインを利用してくださいね。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる