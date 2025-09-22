¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢ATSUSHI¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤Î¡ÈÂç±ê¾å¡É¤Ë»ä¸«¡¡TKOÌÚ²¼¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤Á¤é¤¬¥ä¥Ð¤¤¡©¤Ë¤Ï¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡Ê42¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¡ÖNANSE channel¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤¢¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤ÎÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖEXILE¡×ATSUSHI¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡¦RYO¤¬¡¢ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤²Î¼ê¡¦¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤Ë»²Îó¤·¤¿¤³¤È¤ÇÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡ÖÆ£°æ·òÂÀÏº¤µ¤ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤¬¤¤¤«¤Ë¥ä¥Ð¤¤¤«¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¥¿¥¤¤ÇÁÎÎ·¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¡È±ê¾å¡É¤·¤¿¡ÖTKO¡×ÌÚ²¼Î´¹Ô¤òµó¤²¤ë¤È¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥ß¥¹¤ä¤±¤É¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Î5¡ó¤°¤é¤¤¤Ï¡È¥Ü¥±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡É¤Ã¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¤¡¢°ìÊýRYO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤Î¤Þ¤Í¤Î³Ê¹¥¤Ç¤½¤ó¤ÊÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¡¢Æ¬¤ª¤«¤·¤¤¤ä¤ó¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ï±ê¾å¾¦Ë¡¤Ê¤ó¤«¤Ê?¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¤â¤¦ÏÃÂê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¤Í¡£Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£