22日、自民党の新たなリーダーを決める12日間の総裁選が始まりました。この日、『news every.』のスタジオで候補者5人が、目指す政策などについて語りました。

■小泉農水相、出陣式で“苦い記憶”語る

22日、『news every.』のスタジオに5人の候補者がそろい踏み。新たな“リーダー”は誰になるのか？ 12日間の“ポスト石破”レース。去年も戦った5人が再び、その座を競います。

小泉農水相の出陣式には最多の約90人と、そうそうたる顔ぶれが集いました。口にしたのは“苦い記憶”。

前回総裁選3位 小泉進次郎農水相（44）

「1年前の総裁選の投開票日のことを思い返しておりました。思い出したくない日です」

初挑戦で3位に終わった、去年の総裁選。

小泉進次郎農水相（44）

「決勝にも進むことができなかったこと。あのことを忘れないで、緊張感を持った戦いを最後までしたいと思います」

日本テレビの独自の党員調査（自民党員・党友と答えた人を対象）では、小泉氏が現時点で一歩リードしているとみられます。

■追いかける高市氏、林氏、小林氏、茂木氏は…

党員調査で2番手が高市氏。“必勝祈願”を済ませたあとは…。

「日本初の女性総理誕生を目指し、日本列島を強く豊かに。高市早苗、勝つぞ！勝つぞ！」

2人を追いかけるのが、3度目の挑戦・林官房長官。

前回総裁選4位 林芳正官房長官（64）

「幕末の高杉晋作、『実こそあれば今月今宵一夜明ければみんな来る』こういう句を残しております。まさにその心境であります」

地元・山口の偉人、高杉晋作が戦いの前に語ったとされる言葉を引用し、意気込みました。

“世代交代”を狙う50歳の小林氏は…。

前回総裁選5位 小林鷹之元経済安保相（50）

「世論調査では4番手5番手というような数字が出ていますけど、12日間の論戦を通じて必ずや上位に食い込んでいく」

一方“露出を増やす”戦略の茂木氏は、新橋駅前に。

“お手製うちわ”の支持者を前に、第一声を発しました。

前回総裁選6位 茂木敏充前幹事長（69）

「日本を前に進めていきます。お力を貸してください！」

■それぞれの政策訴えた演説会

それぞれの形で口火を切った自民党総裁選。22日午後1時、5人の候補者が一堂に会し演説会が行われ、それぞれの政策を訴えました。

前回総裁選5位 小林鷹之元経済安保相（50）

「現役世代が自由に使えるお金を増やします。現役世代の革新を次なる成長に結びつけて、結果として全世代にとって豊かな社会をつくってまいります」

前回総裁選6位 茂木敏充前幹事長（69）

「閣僚の平均年齢は10歳若返らせる。3割は女性を登用します。増税ゼロの政策推進。この方針は堅持をいたします」

前回総裁選4位 林芳正官房長官（64）

「うまく政策をつなぎ合わせて、そしてうまく運営していけば、まだまだ日本はやれる。実質賃金を1％ずつ上昇させていく。これを定着をさせる」

前回総裁選2位 高市早苗前経済安保相（64）

「公平で公正な日本を実現して、若い方に『ああよかった』と思ってもらえるようにします」

前回総裁選3位 小泉進次郎農水相（44）

「野党と合意したこと、国民が求めていること。それを一致団結、着実に実行することが信頼回復の唯一の道だと思います」

■『news every.』に出演、約40分間の“生討論”

演説会の約1時間後。候補者たちが集まったのは、日本テレビ。『news every.』に生出演しました。

本番前には、和やかな雰囲気だった5人。しかし、放送が始まると…。

──“現金給付は行うべき”と考えている方、挙手でお答えください。林さんが手が挙がりましたが…。

林芳正官房長官（64）

「野党の皆さんで給付をおっしゃっている、皆さんと一緒に議論した上で、短期の政策としてやっていければと思っております」

小泉進次郎農水相（44）

「本当に苦しい方に限定する形というのは、気持ちとしてはできればやりたい思いはある」

高市早苗前経済安保相（64）

「現金給付については参議院選挙ではっきり『NO』。『NO』と国民の皆様から言われたと思っています」

茂木敏充前幹事長（69）

「物価高を上回る賃上げ、これが定着する。2年以内には定着させたいと思っています」

小林鷹之元経済安保相（50）

「一律でやろうとすると、各自治体の事務コストがものすごくかかる。だから私はやるべきではないと思っています」

■再生を誓う自民党 一方、野党は…

また、「衆議院の解散」については…。

小泉進次郎農水相（44）

「国民の皆様が求めておられることは、これ以上の政治空白ではなく、目の前の不安に対して早く前に進めてほしいと。そういった姿勢がまず大事だと思います」

高市早苗前経済安保相（64）

「解散ですか？ 今そんなことをやっている暇はないですよ。まずは暮らしや未来に対する不安、これを払拭していただくための政策。これを次の臨時国会でしっかりやらなきゃいけない」

──林さん、茂木さん、小林さん。2人の考えに、解散については異論はない？

小林鷹之元経済安保相（50）

「ありません」

茂木敏充前幹事長（69）

「ありません」

林芳正官房長官（64）

「特に」

約40分間の“生討論”。それぞれが目指す政策などが語られました。“解党的出直し”で再生を誓う「自民党」。一方、野党は…。

国民民主党 玉木雄一郎代表

「自民党総裁選挙をやることで臨時国会の開会が遅れ、国民が求める喫緊の物価高騰対策が遅れている。国民のための総裁選挙にしてほしい」

5人が争う“ポスト石破”レース。投開票は、来月4日です。