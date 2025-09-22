２２日のフジテレビ「新ドラマ人気番組対抗クイズドレミファドン秋の祭典！昭和平成令和ドラマソングＳＰ」では、ドラマソングのイントロ対決が繰り広げられた。

００年代の累計売上で１４位にランクインしたのが「１リットルの涙」（２００５年放送）の主題歌「粉雪」（レミオロメン）。スタジオには、主演した沢尻エリカの劇中映像が流れた。

当時１９歳。徐々に運動機能が失われていく難病を発症したヒロインの姿を描いた作品で、伝説的に語られている。時に運命に抗うように、時に運命を受け入れるように涙を流す沢尻の映像に出演者たちも見入っていた。

近年はテレビから遠ざかっている演技派の久々映像にネットも反応。Ｘでは「沢尻エリカ信じられないぐらい可愛かったんだよな。本当に信じられないレベルの可愛さ。」「１リットルの涙はまじで傑作やった、、、沢尻エリカの可愛さが世に放たれて、劇中で巻いてる赤いマフラー買ったもん、、、」「１リットルの涙は人生で１番泣いたし沢尻エリカ好きになったドラマだからもう無理 １分で泣く」「１リットルの涙の沢尻エリカを初めて見た時この世にこんな可愛い人いるんだって衝撃受けたな」などの声が並んだ。