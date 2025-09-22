娘の食事は「白ごはんだけ」ママ友に金を借りて返さない母【ママリ】

過去に配信し反響があったものを再編成しています。ツムママ(@tumutumuo)さんのフォロワーさんが経験したママ友との関係を描いた漫画『ママ友の財布』第45話をごらんください。

クレ子さんが過去に夫婦の貯金を使い果たしたと聞き驚くカモ田さん夫婦。その使い道はなんとパチンコ。クレ子さんの夫は離婚も考えたものの、直後に妊娠していたことがわかり、お金の管理は夫がしてやり直すことにしたそう。しかし、最近になって娘の一言からまたパチンコをやり始めたことに気づいたといいます。

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

「返すつもりだけどそれにはお金が必要」という言葉がどうにも理解できずにいましたが、パチンコにハマったということでようやく合点がいきました。



お金を増やすためには、元手が必要なギャンブル。しかし、いくらお金があっても確実に増やせるわけではなく、いつまでたっても返せなかったのです。その結果、娘のごはんにまで影響を出し始めたクレ子さん。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）