¡ÖFIRE¡×¤Î¸÷¤È°Ç¡Ä 1²¯±ßÃù¤á¤ì¤Ð¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¡Ä¡Ö¤¢¤ì¡©¤É¤³¤Ç´Ö°ã¤¨¤¿¡©¡×ÀáÌóÀ¸³è¤ò¶Ë¤á¤¿Åê»ñÀ¸³è¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¢ª¡ÖFIRE¡×¤Î¸÷¤È°Ç
¡ÖFIRE¡×¤È¤Ï¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤éÅê»ñ¤äÃùÃß¤ò¹Ô¤¤¡¢ÉÔÏ«¼ýÆþ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹À¸¤Êý¤À¡£·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤ä¼Ò²ñ¤ËÇû¤é¤ì¤º¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¡¢FIRE¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊFIRE¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤¯Ì¡²è²È¡¢¥Û¥ó¥À¥¢¥ª¥¤¤µ¤ó(@hondagobo)¤ÎÌ¡²è¡Ø1²¯±ß¤òÃù¤á¤ÆFIRE¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÃË¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºî¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
21ºÐ¤ÇFIRE¤ò»Ö¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÍÀî¥è¥·¥ª¡£45ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë1²¯±ß¤òÃù¤á¡¢Áá´üÂà¿¦¤·¤ÆÅê»ñ¤Ë¤è¤ëÉÔÏ«¼ýÆþ¤À¤±¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ê³ô¼°Åê»ñ¤ÎÇ¯Íø4%¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¡¢1²¯±ß¤¢¤ì¤ÐÇ¯´Ö400Ëü±ß¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥è¥·¥ª¤Ï½éÇ¤µë¤«¤é³ô¤ò»Ï¤á¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÃùÃß¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÀáÌó¤·¤¿¡£³°¿©¤Ï·î2²ó¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¶Ø»ß¡¢¿åÅû»ý»²¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¶Ø»ß¡£µëÎÁ¤Î7³ä¤òÃùÃß¤Ë²ó¤·¡¢²ñ¼Ò¤Î²ÈÄÂÊä½õ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ·î¤Î»Ù½Ð¤ò6Ëü2000±ß¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£Í¾¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅê»ñ¤Ë²ó¤¹À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢23ºÐ¤ÇÃùÃß³Û¤Ï150Ëü±ß¤Ë¡¢24ºÐ¤Ç300Ëü±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±´ü¤Î¶Í»³¥È¥ª¥ë¤Ï¡Ö¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¤È¡¢Î¹¹Ô¤ä¥é¥¤¥Ö¡¢¹ç¥³¥ó¤òËþµÊ¤¹¤ë¡£ÃùÃß¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¥è¥·¥ª¤È¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¶Í»³¡£¿¿µÕ¤ÎÀ¸¤Êý¤òÁª¤ó¤À2¿Í¤Î¾Íè¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¢£¡ÖFIRE¤¹¤ì¤ÐÀäÂÐ¹¬¤»¡×¡ÄËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©
¥Û¥ó¥À¥¢¥ª¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢30Âå¤È¤¤¤¦ÂÎÎÏ¤Î¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È(Ì¡²è¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ê¤É)¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢FIRE¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¸ì¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¼ã¤¤¤³¤í¤ÎÏÃ¤Ï¡¢ºî¼Ô¼«¿È¤Î·Ð¸³¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Û¥ó¥À¥¢¥ª¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖFIRE¤Ï¼«Í³¤ÇºÇ¹â¤ÎÀ¸¤Êý¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â¡ØFIRE¤¹¤ì¤ÐºÇ¹â¡Ù¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ØFIRE¤¹¤ì¤ÐÀäÂÐ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢1ÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤³¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
FIRE¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Û¥ó¥À¥¢¥ª¥¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤ò¤»¤º¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»þ´Ö¤ò¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ËÈñ¤ä¤»¤ë¤³¤È¡×¤È¡Ö·ù¤¤¤Ê¾å»Ê¤ÈÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Î2ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï3ÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È²Ë¤ò»ý¤ÆÍ¾¤¹¤³¤È¡×¡Ö¿Í¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¶ËÃ¼¤Ë¸º¤ë¤³¤È¡×¡ÖÊ¿Æü¤Ë²ñ¤¨¤ëÍ§¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö¿Í¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤À¤È¡¢FIRE¤·¤Æ¤«¤é²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤À¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Û¥ó¥À¥¢¥ª¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢Åê»ñ±×¤Ç¼ýÆþ¤òÆÀ¤Ä¤Ä¤â¡¢Ì¡²è¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÀ©ºî¤òÂ³¤±¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ½¼¼Â¤·¤¿¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È¸ì¤ë¡£·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤ÐËÜÅö¤Ë¿Í¤Ï¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤ó¤ÊÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢°ìÆÉ¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥Û¥ó¥À¥¢¥ª¥¤(@hondagobo)
