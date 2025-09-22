「コントは漫才の一部」論争が激化！？さや香 新山VS元ゾフィー上田は仲直りできるのか？：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜1時50分）9月20日（土）放送は、「さや香新山に革命を起こせるか！？ 仲直り単独ライブ」。新山（さや香）と元ゾフィーの上田航平が、漫才とコントを巡り、再び火花を散らす！
【動画】「コントは漫才の一部」論争が激化！？さや香 新山VS元ゾフィー上田は仲直りできるのか？
さや香・新山の「コントは漫才の一部」発言により勃発した論争に決着をつけるべく、ある男がさや香2人を召集した。
何も知らされず、スタジオに呼び出されたさや香。MC陣と当たり障りないトークをしていると、拡声器で「漫才をなくせ！」と張り上げる声が。
「漫才をこの世からなくせ！」と主張しながら現れたのは、コントを愛する元ゾフィーの上田。ヘルメットには「コント命」、胸には「反漫才」とペイントしたTシャツで、「ダメゼッタイ漫才」と漫才を全否定。
呆気にとられるさや香を前に、「漫才師がどんどん捕まってる」「コント師はオンカジやらないんですよ」と主張を続ける。
新山と上田には因縁が…。当番組で、新山は、コントを愛する男・飯塚悟志（東京03）の前で「コントも言うたら、漫才の一部」と発言しコント界に激震が走る。この論争を聞きつけたコント愛あふれる上田が殴り込み、漫才vsコントの激しい争いに！
再び、当番組に乗り込んで来た上田は「漫才師は解散してほしい」「M-1もなくしてほしい」「漫才劇場もなくしてほしい」と要求するが、新山に漫才専用の劇場は大盛況で「コントに誰も興味ないんです」と反論。すると、上田は…
「カチーン」と、古典的な返しを。
さらに、新山に「バラエティ番組ってコント師出られない」と痛い所を突かれた上田は、あっさり負けを認める。コント師は“平場”に苦手意識があるのだという。そこで、上田はコントに入るスイッチのヘルメットを脱ぎ“素”での会話を試みるが、どうしても徐々にコントインしてしまう！？
ようやく素になった上田は、「コントの良さを伝えたい」と新山と一緒にコントをやりたいという本音を明かす。そこで、ゾフィー時代のコント「母が出て行った」を2人で演じて、仲直りを図ることに。
2人は息子を演じ、父親役の劇団ひとりも交えて3人でのコントが始まるが、途中からアドリブ合戦に!?コントを巡って 罵り合う2人は、仲直りできるのか！？
その他、7月に放送した「ドスベリサミット」の未公開を放出。小木博明（おぎやはぎ）と劇団ひとりが、最新ドスベリエピソードを披露！ 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
「コントは漫才の一部論争」に決着？
