誰とでも仲良くなれると思っていた…転職先で学んだ「合わない人」との付き合い方【ママリ】

過去に配信し反響があったものを再編成しています。人間関係について考えさせられる作品、『どうしたって合わない人間はいると学んだ』第1話をごらんください。

作者・こてつ(＠kotetsu_n)さんは、学生時代から誰とでも信頼関係が築ける性格でした。そのため、以前勤めていた会社でも、同期や先輩たちと分け隔てなくお付き合いができていました。ところが転職先で初めて「人間関係」に悩まされます。Aさんから職場で日常的に理不尽な怒りをぶつけられていた、こてつさん。関係を良好に保とうとするものの、最終的には距離を置くことを決めます。

Ⓒkotetsu_n

Ⓒkotetsu_n

Ⓒkotetsu_n

Ⓒkotetsu_n

Ⓒkotetsu_n

Ⓒkotetsu_n

こてつさんは社交的で協調力のある性格で、学生時代はもちろん社会人になってからも「人間関係」のトラブルに巻き込まれることはありませんでした。



そのため、転職先で出会った「Aさん」とも親しい関係を結べると思っていたのですが…。こてつさんはAさんとはうまく付き合っていくことが難しかったようです。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）