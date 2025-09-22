日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）が22日に放送され、平成の歌姫が“登場”してネットは歓喜に包まれた。

今回のゲストは韓国の9人組ガールズグループ「TWICE」。9人全員で初めて日本のバラエティ番組出演となった。私たちが育った2000年代プレイバックとして、「TWICE大解剖年表」と冊子でメンバーたちの生い立ちを振り返った際、サナが母親の影響で安室奈美恵さんに憧れるようになったことが紹介された。

そこから安室さんの話題になると、同グループのメンバー・ミナ、サナ、モモの3人でユニットを組んだ「MISAMO」が「NEW LOCK」をアレンジしていることに触れられた。

すると、MCの上田晋也が「安室さんの『NEW LOCK』とMISAMOの『NEW LOCK』のVTRがあるということなので、見てみましょうか」と伝え、安室さんがライブで「NEW LOCK」を歌うVTRが流れた。サナは思わず「かわいい〜」と漏らしていた。

また、安室さんの“登場”にネットでも「安室ちゃんめっちゃ流れて大歓喜」「眼福」「安室奈美恵さんのLIVE映像も一緒に流すのリスペクト感じる」「今テレビで見れるのがとても嬉しい」「地上波で安室奈美恵ちゃん見れて嬉しい」「TWICEで安室ちゃん見れるなんて！」と歓喜の声があがった。