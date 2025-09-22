WBAµÙÍÜ²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ö¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¡Ä¡×¡¡ÉðµïÍ³¼ù¤ò²¼¤·¤¿¿·²¦¼Ô¤È¤Î¥¹¥Ñ¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéµÙÍÜ²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê29¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¸µÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦ºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÉðµïÍ³¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¤«¤éTKO¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¡¢WBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¿·²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê(¥á¥¥·¥³)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥Ê¤Ï14Æü¤ËÉðµï¤«¤é4²óTKO¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¿·²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ÎÄ¾Á°¤Ë¥á¥Ç¥£¥Ê¤È4R¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦Äé¡£¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥¸¥ã¥Ö¤¬Â®¤¯¤Æ¶¯¤¤¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÏÀÚ¤ìÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Á¤â¶¯¤¤¤«¤é¡È8¥ª¥ó¥¹¤Ê¤é¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡Ä¡É¤È´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÁê¼ê¤Î°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö´ðËÜÁê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿¤«¤é¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¡Ä¤¢¤Î»î¹ç¤Ï¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¥¹¥Ñ¡Ê¥á¥Ç¥£¥Ê¤Î°¦¾Î¡Ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬Á´ÉôÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë½Ð¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¡×¤È»î¹ç¤ò²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¥á¥Ç¥£¥Ê¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÄéÀ»ÌéÁª¼ê¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÐÀï´õË¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄé¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤â¤·ÂÐÀï¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÁê¼ê¤ÏÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¡ÈÄé¤Ï¤³¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÁª¼ê¡É¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤éËÍ¤Ï°ã¤¦¾õÂÖ¤ÇÀï¤¨¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿