自民党総裁選で、各候補は厳しさを増す外交・安全保障環境を踏まえ、日米同盟を基軸に同志国との連携を深めることや防衛力増強を通じた抑止力強化を訴えている。

米国から防衛費の増額を求める声があがる中、日本の安全を守る防衛努力のあり方が焦点になる。

政府は安保関連費を２０２７年度までに２２年度時点の国内総生産（ＧＤＰ）比２％に引き上げる目標を掲げている。小林鷹之・元経済安保相は２２日の所見発表演説会で、「自らを守る意思のない国を誰も助けてくれはしない。抑止力を高めていくためには、２％では到底足りない」と強調した。

茂木敏充・前幹事長も同じ演説会で、「中国や北朝鮮の脅威は大きくなり、サイバー、宇宙など対応すべき分野も増えている。防衛力をさらに高める取り組みを進める」と語った。

林芳正官房長官は１８日の記者会見で安保関連費増について、「必要であれば、米国とも調整しながら、次の段階に行くというステップは踏んでいかなければならない」と述べた。

高市早苗・前経済安保相は１９日の記者会見で、ドローン技術の向上などに資金を投入する必要性を指摘し、安保関連費の水準について、「しっかりと積み上げた上で対応していく」と語った。

小泉進次郎農相は２２日の演説会で「強い日本の実現」を柱の一つに掲げ、「ＧＤＰ比２％を着実に進めていく」として、日本自身の防衛力を強化する考えを強調した。