STARBUCKS®×GELATO PIQUE♡限定コラボビバレッジとグッズ
スターバックス®とジェラート ピケが贈る待望のコラボレーションが2025年9月29日（月）よりスタート！「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」は、アールグレイの上品な香りと甘いフルーツが調和した特別な一杯です。また、ジェラート ピケらしいふわふわ素材のルームウェアやアイテムも限定販売！スターバックス®の店舗やオンラインストアで購入できるこの限定商品で、秋の“ごほうび時間”を特別に演出して。
スターバックス®×GELATO PIQUEのコラボビバレッジ登場！
「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」は、ジェラート ピケのブランドコンセプト「大人のデザート」からインスパイアされた特別なティーラテ。
アールグレイの華やかな香りとフルーティーな甘さが絶妙に絡み、見た目にも愛らしい“ふわふわ”ムースとピケベアチョコレートのトッピングが、まるでパジャマパーティーのような楽しさを届けてくれます。
全国のスターバックス®店舗（一部店舗を除く）で販売開始。
渋谷cocoti店で先行販売！特別な体験を先取り
スターバックス®の渋谷cocoti店では、9月25日（木）から先行販売イベントが開催されます。
ジェラート ピケの“ふわふわ、もこもこ”な世界観を体験できるフォトスポットと、特別に展示されたコラボアイテムを見逃さないで！
さらに、先行販売期間中に「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」を購入すると、オリジナルステッカーもプレゼントされます♪
ジェラート ピケの“ふわふわ”アイテムで癒しの時間
gelato pique パウダーベアジャガードプルオーバー
価格：10,500円
gelato pique ベアプリントマチ付トートバッグ ミントグリーン
価格：4,900円
gelato pique グラスマグ
価格：3,500円
ジェラート ピケとのコラボアイテムには、ふわふわで心地よいルームウェアやトートバッグ、マグカップなど、日常がもっと特別になるアイテムが盛りだくさん！
スターバックス®のロゴとジェラート ピケのデザインが融合した、可愛くて実用的な商品が多数登場。これらのアイテムで、“ごほうび時間”をさらに素敵に演出して♡
スターバックス®×ジェラート ピケ、秋限定コラボアイテム
スターバックス®とジェラート ピケのコラボレーションがついに登場！「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」と限定グッズで、特別なひとときを楽しんでください。
ふわふわで可愛いアイテムやスイーツ感覚のティーラテが、あなたの秋をもっと素敵にしてくれるはず。9月29日（月）から販売がスタートするので、今すぐチェックして♡