STARBUCKS®×GELATO PIQUE♡限定コラボビバレッジとグッズ

スターバックス®とジェラート ピケが贈る待望のコラボレーションが2025年9月29日（月）よりスタート！「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」は、アールグレイの上品な香りと甘いフルーツが調和した特別な一杯です。また、ジェラート ピケらしいふわふわ素材のルームウェアやアイテムも限定販売！スターバックス®の店舗やオンラインストアで購入できるこの限定商品で、秋の“ごほうび時間”を特別に演出して。

スターバックス®×GELATO PIQUEのコラボビバレッジ登場！



「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」は、ジェラート ピケのブランドコンセプト「大人のデザート」からインスパイアされた特別なティーラテ。

アールグレイの華やかな香りとフルーティーな甘さが絶妙に絡み、見た目にも愛らしい“ふわふわ”ムースとピケベアチョコレートのトッピングが、まるでパジャマパーティーのような楽しさを届けてくれます。

全国のスターバックス®店舗（一部店舗を除く）で販売開始。

渋谷cocoti店で先行販売！特別な体験を先取り



スターバックス®の渋谷cocoti店では、9月25日（木）から先行販売イベントが開催されます。

ジェラート ピケの“ふわふわ、もこもこ”な世界観を体験できるフォトスポットと、特別に展示されたコラボアイテムを見逃さないで！

さらに、先行販売期間中に「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」を購入すると、オリジナルステッカーもプレゼントされます♪

ジェラート ピケの“ふわふわ”アイテムで癒しの時間



gelato pique パウダーベアジャガードプルオーバー

価格：10,500円

gelato pique ベアプリントマチ付トートバッグ ミントグリーン

価格：4,900円

gelato pique グラスマグ

価格：3,500円

ジェラート ピケとのコラボアイテムには、ふわふわで心地よいルームウェアやトートバッグ、マグカップなど、日常がもっと特別になるアイテムが盛りだくさん！

スターバックス®のロゴとジェラート ピケのデザインが融合した、可愛くて実用的な商品が多数登場。これらのアイテムで、“ごほうび時間”をさらに素敵に演出して♡

スターバックス®×ジェラート ピケ、秋限定コラボアイテム



スターバックス®とジェラート ピケのコラボレーションがついに登場！「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」と限定グッズで、特別なひとときを楽しんでください。

ふわふわで可愛いアイテムやスイーツ感覚のティーラテが、あなたの秋をもっと素敵にしてくれるはず。9月29日（月）から販売がスタートするので、今すぐチェックして♡