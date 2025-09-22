「最高の親孝行」鉄拳、父親の顔出しショット公開！ 「とっても素敵な笑顔ですね」「ニコニコ笑顔が素敵」
お笑い芸人でパラパラ漫画家の鉄拳さんは9月21日、自身のInstagramを更新。父親の顔出しショットを披露しました。
「お父さまの笑顔が最高ですね」鉄拳さんは「親父の東京記録〜」とつづり、6枚の写真を投稿。自身は「恥ずかしいので顔は隠しました。笑」とし、父のみ“顔出し”の思い出ショットです。訪れたベルーナドーム（埼玉県所沢市）では、埼玉西武ライオンズの源田壮亮選手とのサプライズ対面が実現したようです。
さらに「同行してくれたお友達、協力して下さった方々、ありがとうございました。親父は無事、元気になって長野へ帰りましたー」と感謝の気持ちを明かしました。
ファンからは、「お父様ニコニコ笑顔が素敵ですね」「最高の親孝行出来て良かったですね！」「お父様、とっても嬉しそう」「とっても素敵な笑顔ですね」「お父様の笑顔が最高ですね」「かわいいおとうさま」「笑顔で楽しさ度合いが分かりますね」と、称賛する声が相次いでいます。