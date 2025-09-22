Ｖ系メタルコアバンド「ＤＥＸＣＯＲＥ」のベーシスト・澄―ＴＯ―ＲＵ―さんが１９日に亡くなった。グループの公式サイト、ＳＮＳで発表した。

所属事務所ＪｅｌｌｙｆｉｓｈとＤＥＸＣＯＲＥの連名で「弊社所属ＤＥＸＣＯＲＥのベーシスト澄―ＴＯ―ＲＵ―が２０２５年９月１９日、永眠いたしました」と報告。死因は公表しなかった。ファン、関係者に感謝し「メンバー・関係者一同、事態を受け止めきれておらず深い悲しみに覆われておりますが、『メンバーだけど一番のＤＥＸＣＯＲＥファン』そう自負していた澄―ＴＯ―ＲＵ―の、でかい会場でかまそう！という想い（おもい）を胸に灯し（ともし）、活動を止めることなく邁進（まいしん）し続ける所存です」と続けた。

ＤＥＸＣＯＲＥは２０１６年１０月２８日に活動開始。澄―ＴＯ―ＲＵ―さんは２３年１月に加入した。１９日午後１０時にはグループの公式Ｘで「楽しみにお待ちいただいております皆様には大変申し訳ございませんが、下記３公演（２０日、２１日、１０月４日）につきまして、諸事情により出演をキャンセルさせていただく事となりました」と発表していた。

報告全文

ＤＥＸＣＯＲＥを応援してくださっている皆様へ

弊社所属ＤＥＸＣＯＲＥのベーシスト澄―ＴＯ―ＲＵ―が２０２５年９月１９日、永眠いたしました

生前、いつも温かく応援してくださったファンの皆さま、お世話になりました多くの関係者の皆さまには、心より感謝をお伝えさせていただくと共に、謹んでお知らせ申し上げます。

葬儀に関しましてはご遺族の意向により、近親者のみで執り行われました。ご遺族のお気持ちを尊重し、詳細につきましては公表を差し控えさせていただきますが、心痛の念をお察しいただき、臆測に基づく発言や掲載はご遠慮いただき、温かく見守っていただけますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

あまりに突然の出来事に、メンバー・関係者一同、事態を受け止めきれておらず深い悲しみに覆われておりますが、「メンバーだけど一番のＤＥＸＣＯＲＥファン」そう自負していた澄―ＴＯ―ＲＵ―の、でかい会場でかまそう！という想いを胸に灯し、活動を止めることなく邁進し続ける所存です。

２０２５年９月２２日 Ｊｅｌｌｙｆｉｓｈ株式会社 ＤＥＸＣＯＲＥ