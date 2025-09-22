生まれ故郷で別れを惜しみました。



今年7月に亡くなった歌手で俳優の上條恒彦さんのお別れの会が21日、出身地の東筑摩郡朝日村で開かれました。



花に囲まれてほほ笑む上條恒彦さん。2か月前、老衰のため85歳で亡くなりました。



生まれ故郷・朝日村で開かれたお別れの会には、親交があった住民などおよそ200人が訪れ、花を手向けました。



お別れの会は上條さんを「ふるさと」で偲ぶ機会をつくりたいと、同級生や親族をはじめ、村などでつくる実行委員会が企画しました。





お別れの会実行委員会中村武雄委員長（小中学校時代の同級生）「「大々的にやらなんでいい」というのが上條の遺言だった。だけど私は上條の実家に行って朝日だけはやらしてほしいと」昭和15年、6人きょうだいの末っ子として朝日村で生まれた上條さん。松本県ケ丘高校を卒業後、1962年から歌手活動を始めました。その後舞台『ラ・マンチャの男』をはじめ、ディズニーやスタジオジブリ作品の声優やテレビドラマなど幅広いジャンルで活躍しました。兄・弥太郎さん「ありがたいの一言ですね。兄貴、人は大事に付き合っていかないといけないぞと、この年になると、余計にそう思うと、俺のが先だわななんてそんなこと言っていた」温かな人柄で多くの人に愛された上條さん。献花に訪れた人は「主人が恒彦さんとずっと小学校から高校まで一緒だったものですから。本当に大事な方だったからもう少し活躍してほしかった」高校の同級生「60代頃に一緒に酒を飲んだ。うちのカミさん亡くなった時にも来てくれたりね、大親友で本当に世話になりました」会場には村などで開かれたコンサートの映像も流され、思い思いに上條さんをしのんでいました。