timelesz新メンバーの寺西拓人さん（30）、原嘉孝さん（29）、橋本将生さん（25）、猪俣周杜さん（24）、篠塚大輝さん（23）が22日、ヘアケアブランドの新CM発表会に登場。原さんが新メンバー5人で挑戦してみたいことを明かしました。

今回、新メンバーの5人で初めてCM出演したことにちなみ、今後5人でやってみたいことについて聞かれた原さんは「この5人では、僕は生活をしてみたいです。シェアハウスみたいなことしてみたいですね」と回答。さらに「朝起きてご飯作るところから、洗濯は誰がするとか。1か月くらいやってみてどういう変化があるのかみたいな」と5人での生活の様子を膨らませました。

メンバーからは「うわちょっと楽しみだなそれ」などの声が上がる中、篠塚さんは「飯、誰が作るんですかそれ」という言葉や、不安な表情の寺西さん。メンバーからも「ちょっと“寺君”いやそうだな」という心配の声が。シェアハウスについて寺西さんは「あんまさぁ、ちゃんとしてる人少ないじゃん。timeleszってちょっと不安かな」と心配な様子で笑いを誘いました。

また猪俣さんは「5人でごはんに行ったことないんですよ、新メンバーで。だから5人でご飯行ってこんなことあったねとか、今後のこととか（話したり）。行きたくない？」と明かし、これに寺西さんも「行ったことないもんね」や、橋本さんからは「それは行こう」とメンバー全員、賛成した様子で語り合いました。

timeleszの5人が登場したのは、ヘアケアブランド『8 THE THALASSO』の新CM発表会です。