スロット監督、カラバオ杯サウサンプトン戦で5選手の欠場を明言「火曜の試合では彼らに会えない」
リバプールを率いるアルネ・スロット監督が23日に開催されるカラバオ杯3回戦サウサンプトン戦でのターンオーバーを明言した。
プレミアリーグで唯一の開幕5連勝を飾り、すでに2位アーセナルとの勝ち点差を5としている王者リバプール。17日の欧州CLリーグフェーズ第1節アトレティコ・マドリー戦でも3-2の勝利を収めており、公式戦6連勝スタートと今季も好スタートを切っている。
23日にはカラバオ杯3回戦でサウサンプトンをホームに迎えることになるが、スロット監督はターンオーバーを明言している。
エバートン戦後の記者会見で、「一週間以内に3試合戦うとなれば、後の試合が非常に厳しい戦いになることは分かっていた。3試合の中で最も過酷な試合になることは認識していたし、(エバートン戦の)後半はエバートンの戦いぶりもさることながら、我々自身のエネルギーがやや枯渇したために苦戦した」と振り返ると、14日のプレミア第4節バーンリー戦、17日のCLアトレティコ戦、20日のプレミア第5節エバートン戦とフル出場が続く5選手を起用しないことを明かした。
その5選手とは、FWモハメド・サラー、MFドミニク・ショボスライ、MFライアン・フラーフェンベルフ、DFフィルヒル・ファン・ダイク、DFイブラヒマ・コナテ(バーンリー戦では後半42分に交代)。「彼らはこのレベルの激しさには慣れており、今回も良いパフォーマンスを見せてくれた」と話しつつ、「我々にはターンオーバーを行う選択肢がある。火曜日の試合では彼らに会えないことを今から伝えておくよ」と続けている。
プレミアリーグで唯一の開幕5連勝を飾り、すでに2位アーセナルとの勝ち点差を5としている王者リバプール。17日の欧州CLリーグフェーズ第1節アトレティコ・マドリー戦でも3-2の勝利を収めており、公式戦6連勝スタートと今季も好スタートを切っている。
23日にはカラバオ杯3回戦でサウサンプトンをホームに迎えることになるが、スロット監督はターンオーバーを明言している。
その5選手とは、FWモハメド・サラー、MFドミニク・ショボスライ、MFライアン・フラーフェンベルフ、DFフィルヒル・ファン・ダイク、DFイブラヒマ・コナテ(バーンリー戦では後半42分に交代)。「彼らはこのレベルの激しさには慣れており、今回も良いパフォーマンスを見せてくれた」と話しつつ、「我々にはターンオーバーを行う選択肢がある。火曜日の試合では彼らに会えないことを今から伝えておくよ」と続けている。