容疑者は同級生。真犯人は誰だ？予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ 日本テレビ系 10月期新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと/毎週土曜よる9時放送）。初回放送は10月11日（土）よる9時より。

本日、ポスタービジュアルと1話のあらすじ・場面写真を解禁！

同窓会をきっかけに集まった小学生の頃の同級生たち。タイムカプセルから出てきた顔の塗りつぶされた卒業アルバムをきっかけに、同級生の不審死が始まる。事件を止めるため高木将（間宮祥太朗）と猿橋園子（新木優子）が手を組み立ち上がるが…。

1話あらすじをストーリーページにて公開：https://www.ntv.co.jp/iiwaru/story/

登場人物 相関図：https://www.ntv.co.jp/iiwaru/chart/

ポスタービジュアルは、間宮祥太朗、新木優子、森本慎太郎（SixTONES）、深川麻衣、戸塚純貴、剛力彩芽、木村昴、藤間爽子、工藤阿須加、松井玲奈、稲葉友、森優作、水川かたまり（空気階段）が演じる“同級生たち”13名が、ブルーシートの前でそれぞれの“小学生時代の写真”を持つ何やら不穏さを漂わせたもの。

実は、手に持つ“小学生時代の写真”は、俳優本人と役柄を掛け合わせAIを利用し生成した“小学6年生時の写真”。13名のどこか不思議な面影が残る写真にもぜひ注目してほしい。

＜1話 場面写真＞

＜イントロダクション＞

あなたは、いい子ですか？わるい子ですか？

同窓会で集まった、小学校の同級生。

タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。

そしてはじまった、同級生の不審死。

一体誰が、なんのために？

事件を止めるため動き出した2人の同級生。

しかし彼らにも秘密があり……。

容疑者は同級生。真犯人は誰だ―？

ノンストップの考察ミステリー。

＜番組情報＞

脚本：ガクカワサキ

音楽：Jun Futamata

演出：狩山俊輔、滝本憲吾、長野晋也

プロデューサー：鈴木将大、妙円園洋輝

チーフプロデューサー：道坂忠久

制作協力：ダブ

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/iiwaru/

番組公式X：@iiwaru_ntv

番組公式Instagram：@iiwaru_ntv

番組公式TikTok：＠iiwaru_ntv

推奨ハッシュタグ「#イイワル」