2025年9月22日のまる見えは・・笑いと感動であなたのハートをメロメロに！メロいSP
9月22日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は
笑いと感動であなたのハートをメロメロに！メロいSP
＜20時00分〜21時00分＞
出演者情報
MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）
スペシャルパネリスト：ビートたけし
ゲスト：
大平修蔵
小手伸也
津田寛治
しなこ
タイムマシーン3号
（50音順 敬称略）
エージェント：ジミー フセーン（スウェーデン）、マシュー・チョジック（アメリカ）
★ジャイアントパンダ王国★
誰もがメロメロになる動物ジャイアントパンダのリアルな姿を追いかけたドキュメンタリー番組。パンダの超本気なケンカや野生のパンダの出産の瞬間など自然の環境に暮らすパンダに密着。
★ABBAが好きすぎた男性★
名曲『ダンシング・クイーン』や『マンマ・ミーア』などで世代を超えて愛されるスウェーデン発のポップグループ・ABBA。その女性ヴォーカルであるアグネタに夢中になりメロメロになった男性の物語。愛するアグネタを追いかけすぎてストーカーとして逮捕されるが、最後に思いもよらない奇跡の結末が待っていた。
★アンダーカバーボス★
大企業のトップが変装し、身分を隠して現場に極秘で潜入。従業員と一緒に働き会社の問題点を見つけ出していく。今回はアメリカの大手ピザチェーンの最高経営責任者が現場に潜入！機械が古くて真っ暗な店舗に困り果てる従業員や、自腹でギフトカードを配り従業員のモチベーションを保たせようとする店長など登場。人情派の社長は最後にサプライズを用意。ほっこりとする結末をお楽しみに！
その他、《メロメロ》にかわいい動物から、ちょっと笑える《メロい》子どものハプニング映像をドドッとご紹介！します。