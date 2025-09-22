STARGLOW、プレデビューシングル「Moonchaser」MV解禁。デビューライブ開催も発表
BMSGより誕生した第3のボーイズグループ『STARGLOW』（ヨミ：スターグロウ）のプレデビュー曲「Moonchaser」のミュージックビデオが公開された。
「Moonchaser」は夢を追いかけ、限界を超え、仲間と共に輝く未来へ向かう情熱を歌ったプレデビューに相応しい疾走感のある楽曲。
今回公開されたミュージックビデオはSTARGLOWの5人が夢の体現者として輝きながら踊る幻想的な作品となった。物語は、誰かの夢が叶う瞬間に抱いた悔しさから始まり、やがてスポットライトを浴びた5人が夢見た世界へと誘われていく。月明かりの下にいたはずの彼らは、気づけば月そのものへと歩みを進め、やがて“誰かの光”となるために星となり月へ向かう。これはただの夢ではなく、夢を掴んだ5人がSTARGLOWとして新たな物語を紡ぎ出す姿を美しくも洗練された光で描き出したミュージックビデオとなっている。
そんなSTARGLOWはプレデビューとなる本日、記者会見を開催。
今回はグループのコンセプトでもある届きそうもない星に手を伸ばすが如く壮大な夢を追いかけ続け、大きな夢を叶えにいく事を忠実に表現するため幻想的なプラネタリウムにて開催。
プラネタリウムに投影されたSTARGLOWメンバー5人のデビュー前の映像をオープニングで遡りながらこれからグループとして活動する上での覚悟と決意を中心にSKY-HIとともにトークセッション形式で開催された。
記者会見内では彼らの記念すべきデビューショーケース＜STARGLOW DEBUT SHOWCASE (仮)＞が2026年1月31日(土)、2月1日(日)に横浜BUNTAIで開催される事が発表。STARGLOW Official Fan Club、B-Town「Architect」で最速チケット受付開始。
さらにSTARGLOWは今週末に開催される＜BMSG FES’25＞に出演が決定。初めてファンの前でのライブパフォーマンスお披露目となる。
プレデビュー曲「Moonchaser」
Pre-Debut Single
「Moonchaser」
2025.9.22 Digital Release
▼Streaming & Download
https://STARGLOW.lnk.to/Moonchaser
＜STARGLOW DEBUT SHOWCASE (仮)＞
2026年1月31日(土)
OPEN 17:00 / START 18:00
2026年2月1日(日)
OPEN 13:00 / START 14:00
OPEN 17:00 / START 18:00
※開場/開演時間は変更となる場合がございます。
️
会場 【神奈川】横浜BUNTAI
お問い合わせ
ソーゴー東京(03-3405-9999)
月-土 12:00〜13:00／16:00〜19:00
※日曜・祝日を除く
チケット料金
全席指定：7,000円(税込)
※3歳以上有料。3歳未満⼊場不可。
枚数制限
1公演お一人につき2枚まで
※同行者は非会員の方でもお申し込みいただけます。
・チケット先行受付(抽選)
STARGLOW Official Fan Club会員先行
受付期間：9月22日(月)18:00〜10月2日(木)23:59
当落発表/入金期間：10月9日(木)12:00 〜 10月14日(火)23:59
B-Town＜Architect＞会員先行
受付期間：9月22日(月)18:00〜10月2日(木)23:59
当落発表/入金期間：10月9日(木)12:00 〜 10月14日(火)23:59
︎B-Town＜Architect＞よりお申し込みください。
B-Town＜Resident＞会員先行
受付期間：10月16日(木)15:00〜10月23日(木)23:59
当落発表/入金期間：10月30日(木)12:00 〜 11月3日(月・祝)23:59
︎B-Town＜Resident＞よりお申し込みください。
関連リンク
◆STARGLOW オフィシャルサイト
◆STARGLOW オフィシャルX
◆STARGLOW オフィシャルInstagram
◆STARGLOW オフィシャルTikTok
◆STARGLOW オフィシャルYouTube