TRACK15が新曲「月」を10月1日に配信リリースする。

本楽曲は、夏の終わりと秋の訪れを感じさせる温もりを纏ったサウンドに、大切な人との時間を「このままずっと」と願う気持ちを鮮やかに映し出したロックバラード。TRACK15の持ち味である圧倒的なメロディーセンスと、エモーショナルに展開されるバンドサウンドが凝縮された1曲だ。

また、リリースに先駆けラジオ初オンエアも決定した。9月23日（火）放送のFM802『ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-』(21:00〜23:48)にて「月」がオンエアされる。

Digital Single「月」

FM802『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』

放送日時＝毎週月曜日〜木曜日21:00-23:48 ※「月」の初オンエアは9月23日(火)

DJ＝落合健太郎

番組HP= https://funky802.com/rockkids/

番組X(旧:Twitter)= @RK802STAFF

番組ハッシュタグ=#RK802

※FM802はラジオの他、無料アプリradikoでスマホやPCでも聴けます。

※radikoプレミアムなら全国で聴くことができます。

https://radiko.jp/share/?sid=802&t=20250923230000

★上記のページは放送1週間前から表示されます。放送前に「マイリスト登録」が可能です。

また放送後1週間以内であればタイムフリー機能で聴取できます。

＜TRACK15 ONE MAN LIVE -at LINE CUBE SHIBUYA-＞

2026年1月23日(金) LINE CUBE SHIBUYA

開場18:00 / 開演19:00

前売りチケット料金：\5,000(税込)・全席指定

e+3次抽選先行受付（9月21日(日)21:00〜9月28日(日)23:59）：https://eplus.jp/track15/

