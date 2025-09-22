KOTORI主催フェス＜TORI ROCK FESTIVAL 2025＞全出演者発表。新たにAge Factoryの出演が決定
KOTORIが11月1日に東京・豊洲PITにて開催する主催フェス＜TORI ROCK FESTIVAL 2025＞の全出演アーティストが発表された。
今回新たにAge Factoryの出演が決定。明日9月23日よりチケットの一般発売がスタート。2024年に3年ぶりに川崎クラブチッタで開催された同フェスは2daysとも完売したので、早めにチェックを。
＜TORI ROCK FESTIVAL 2025＞
開催日程：2025年11月1日（土）
会場：東京・豊洲PIT
開場：11時30分
開演：12時30分
出演：Age Factory、bacho、Hump Back、See You Smile、SuiseiNoboAz、TENDOUJI、w.o.d.、さよならポエジー、ひとひら、リーガルリリー
チケット（ドリンク代別）：ADV 6,900円 / DOOR 7,500円
一般発売：9月23日（火）正午から
[チケットぴあ] https://w.pia.jp/t/torirockfes2025/
[イープラス] https://eplus.jp/torirockfes2025/
関連リンク
◆KOTORI オフィシャルサイト
◆KOTORI オフィシャルX
◆KOTORI オフィシャルInstagram
◆KOTORI オフィシャルYouTubeチャンネル