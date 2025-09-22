間宮祥太朗×新木優子『良いこと悪いこと』、不穏さあふれるポスター解禁 AIで生成した「小学6年生の写真」にも注目
間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する10月11日スタートのドラマ『良（い）いこと悪いこと』（日本テレビ系／毎週土曜21時）より、不穏さあふれるポスタービジュアルが解禁された。
【写真】『良いこと悪いこと』6年1組相関図をチェック！
本作は、予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ。
同窓会をきっかけに集まった小学校時代の同級生たち。タイムカプセルから出てきた顔を塗りつぶされた卒業アルバムを発端に、同級生の不審死が次々と起こり始める。事件を止めるため、高木将（間宮）と猿橋園子（新木）が手を組み、立ち上がるが…。
このたび公開されたポスタービジュアルは、“同級生たち”13名が、ブルーシートの前でそれぞれの「小学生の写真」を手にした、何やら不穏な雰囲気を漂わせるもの。実はその「小学生の写真」は、俳優本人と役柄を掛け合わせAIを利用し生成した“小学6年生の写真”となっている。13名それぞれのどこか不思議な面影が残る写真にも注目してほしい。
新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』は、日本テレビ系にて10月11日より毎週土曜21時放送。
【写真】『良いこと悪いこと』6年1組相関図をチェック！
本作は、予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ。
同窓会をきっかけに集まった小学校時代の同級生たち。タイムカプセルから出てきた顔を塗りつぶされた卒業アルバムを発端に、同級生の不審死が次々と起こり始める。事件を止めるため、高木将（間宮）と猿橋園子（新木）が手を組み、立ち上がるが…。
新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』は、日本テレビ系にて10月11日より毎週土曜21時放送。