櫻坂46・四期生楽曲「Alter ego」配信決定 個人ブログもスタート
櫻坂46の新メンバー・四期生による楽曲「Alter ego」（読み：オルターイゴ）が、9月26日に配信リリースされることが決定した。
【写真】櫻坂46・四期生が初ライブ開催！
同曲は、四期生メンバーにとって新たな挑戦となるナンバー。11月からは乃木坂46の6期生、日向坂46の五期生と共に、3グループでの合同ライブ公演「新参者二〇二五 LIVE at THEATER MIRANO-Za」の開催も控えており、今回のリリースはステージへ向けた勢いをさらに加速させるものとなる。
さらに、6月から続いていた四期生リレーブログは9月30日をもって終了し、10月1日からは四期生メンバー9名による個人ブログがスタートすることも発表された。今後、各メンバーがそれぞれの視点で日々の活動を発信していくことになり、ファンにとってより身近に感じられる場となりそうだ。
新楽曲の配信に加え、個人ブログの開設と新たな展開が続く櫻坂46四期生。彼女たちのこれからの活躍に注目が集まっている。
