「ミディアムヘア派」の40・50代へ！【こなれレイヤー】で長さ変えずに垢抜け♡

ミディアムヘア派の大人女性には、長さを変えずに印象をアップデートできる「こなれレイヤー」がおすすめです。レイヤーカットを入れて、シルエットや顔まわりの毛流れに変化をつけることで、若々しさや抜け感を演出できるのがポイント。ヘアサロンでのカットのひと手間で垢抜けが狙える「こなれレイヤー」を、早速チェックしていきましょう。

ニュアンス感を演出できる大人ヘア

やわらかな毛流れによってニュアンス感が演出されたレイヤーカット。髪の表面だけにさり気なくレイヤーを入れることであえて重さを残し、落ち着いた雰囲気に仕上げています。大人っぽく上品な仕上がりが40・50代の大人女性にぴったりです。

ハイライトがレイヤーカットをより華やかに

細かなハイライトを入れて華やかに仕上げたレイヤーカット。ナチュラルな毛流れがこなれた雰囲気を演出しています。細ハイライトは、気になる白髪を自然にぼかしてくれるのが嬉しいポイント。白髪を活かしながら、おしゃれなヘアスタイルを楽しめそうです。

外ハネがアクセントに

レイヤーによって首元のくびれが強調されたヘアスタイル。ベースの髪は外ハネにスタイリングすることで、アクセントになる軽やかな動きがプラスされています。ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんは、「結んでも良し、ワンカールでも」とコメント。扱いやすく、忙しい大人女性の味方になりそうです。

さまざまなヘアアレンジを楽しめる

こちらも、程よい表面のレイヤーでエレガントに仕上げた外ハネミディアムヘアです。ヘアスタイリストの@tatsuyadream1101さんによると、「鎖骨下レングスのレイヤースタイルはヘアアレンジもやりやすいです」とのこと。スタイリング次第でナチュラルにも華やかにも仕上がりそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@sakosakosakosako様、@kitadani_koujiro様、@tatsuyadream1101様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri