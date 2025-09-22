SCP¤È¤Ï²¿¤«¡© ¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Öµ¡Ì©»ØÄê¡×¡Ö·Ù¹ð¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡¿SCP¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¥
¡ØSCP¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ÊÍü¡§¸¶ºî¡¦´Æ½¤¡¢»°»³¹â¡¦¥Ï¥Á¥Õ¥ó¡§Ì¡²è/°ì¿×¼Ò¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØSCP¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Ì¡²è²È¤ÎM¤ÈH¤Ï¡¢°ì¿×¼Ò¡¦comicHOWLÊÔ½¸Éô¤«¤é¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¿Íµ¤¤Î¶¦Æ±²ø´ñÁÏºî¥µ¥¤¥È¡¦SCPºâÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë¡£¡ÖSCPºâÃÄ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¤òM¤¬¼¹É®¤·¡¢¡ÖSCP¡×¤È»×¤·¤²ø°Û¤¬¸½¤ì¤ë¸¶ºîÉÕ¤¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òH¤Ïºî²è¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥Í¡¼¥à¸¶ºî¤òÃ¯¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÆó¿Í¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡ÖSCP¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡½¡½¡£ÆÉ¤á¤ÐSCP¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤¤Ã¤È¤ï¤«¤ë¡¢¹Í»¡·¿¥Û¥é¡¼¡ØSCP¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö2.Orientation¡×¤Ï°Ê²¼¤ÎºîÉÊ¤Ë´ð¤Å¤À©ºî¤µ¤ì¡¢CC BY-SA 3.0¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹
@Zaeyde 2009
http://scp-jp.wikidot.com/scp-087
