「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」は、いつまで？

GELATO PIQUE + STARBUCKS®コラボレーションイメージ

“ふわ、もこもこ！ とびきりスイートなパジャマパーティー”をテーマに、ルームウェアブランド・gelato pique（ジェラート ピケ）と、スターバックスがコラボレーション！

2025年9月29日（月）から、ドリンク「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」やリユーザブルカップの全国展開をはじめ、オンラインストアではタンブラーやステンレスボトルなどのグッズと、プルオーバーやパンツなどのアパレルが販売されます。

キーになっているのは、ジェラート ピケのくまのキャラクター・ピケベアと、パステル調のかわいい色合いの縞柄。見るだけで心和むアイテムが展開されています。

そんなコラボレーションで生まれた「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」は、ジェラート ピケらしく「アールグレイ ブーケ & ティー ラテ」をアレンジしたものなんだとか。かわいい！ 楽しみ♪

商品名「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」販売期間2025年9月29日（月）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がありますサイズ・価格Tallサイズのみ 678円（持ち帰り）、690円（店内利用）取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

一時的な欠品や、店舗ごとに材料がなくなり次第、販売終了となります。気になる方は早めに足を運んでくださいね。



「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」は、どんな味？

「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」

ベースとなるのは、上品なアールグレイと、華やかな香りが楽しめる「アールグレイ ブーケ & ティー ラテ」。アールグレイ、ウーロン、ジャスミン、カモミール、ハイビスカス、リンデンフラワーをバランスよくブレンドしたティーに、コクのあるミルク加えて、心がふわっと華やぐリラックスタイムにぴったりの一杯です。

ジェラート ピケとのコラボレーションで生まれた「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」は、ブルーのアールグレイフレーバームースの上に、ピケベアのチョコレートがトッピング。さらにスポンジケーキを砕いたものが、ぱらりと振りかけられています。

水色、白、薄茶色の3層になっていて、とってもかわいい！ ふわもこで癒やされるー♪ 見た目はもちろん味わいも、日常の疲れを癒やすような、ホッとするおいしさです。



9月28日（日）まで！「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」先行販売

9月25日（木）から「スターバックス コーヒー 渋谷cocoti店」限定で、「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」を一足先に楽しめる先行販売イベントを開催。イベント会場には、今回のコラボレーションの世界観を表現した“とびきりスイートなパジャマパーティー”の空間も登場します！

さらにスターバックス公式オンラインストアで発売されるアパレルなどのコラボレーションアイテムも特別に展示されているので、実際に手に取って商品を見ることもできますよ。

「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」購入者には、ステッカーもプレゼント♪（数量限定、なくなり次第終了）スターバックス×ジェラート ピケのふわもこな世界をいち早く体感して。



■「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」先行販売概要

開催場所：スターバックス コーヒー 渋谷cocoti店（東京都 渋谷区 渋谷1-23-16 cocoti SHIBUYA）

開催期間：2025年9月25日（木）〜2025年9月28日（日）予定

営業時間：7時〜22時30分

販売商品：「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」

※先行販売はビバレッジのみとなります。

※数量限定となるため、なくなり次第先行販売終了となります。

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。



●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

