2»î¹çÏ¢Â³·ç¾ì¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÂ¼¾å¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹âÄÅ´ÆÆÄ¤¬¸ÀµÚ¡Ö¤³¤³¿ôÆü¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¤¹¤Í¡£ÌµÍý¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£³¡½£²ºå¿À¡Ê2025Ç¯9·î22Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Î·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤¬Â¼¾å¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤«¤é7·î29Æü¤ËÉüµ¢¸å47»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°Æü21Æü¤ËÌó2¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¿¥á¥ó³°¡£¤³¤ÎÆü¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ë¤ÏÁ°Æü21Æü¤ËÂ³¤ËÌÂ¼·Ã¸ã¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÄÅ´ÆÆÄ¤ÏÂ¼¾å¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥à¥Í¤Ï¤Í¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ì½ï¡£¤³¤³¿ôÆü¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÌÀÆü°Ê¹ß¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£½Ð¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£ÌµÍý¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï20Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¤Ç¤Ï¥×¥íÆþ¤ê½é¤Î1ÈÖ¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤â¡¢°ìÅÙ¤â¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤é¤º¤Ë¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÓÃæ¸òÂå¡£¹âÄÅ´ÆÆÄ¤ÏÂÎÄ´¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÆü¤ËÆü¤ËÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤êÀ°¤¦¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤È¿µ½Å¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£