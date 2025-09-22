9月21日、辻希美がブログを更新。先月8日に誕生した次女の写真を公開した。

【写真】三男が作った次女との“家”でのほっこりSHOTも公開

この日、辻はブログを「かわええええええ」というタイトルで更新。「今日友達が夢に会いに来てくれて」「お祝い頂いたのだけど それがまじで可愛すぎたの」と切り出すと、ピンクを基調としたベビー服を着た次女の写真を公開。

続けて、「かわいいいよー 私のどタイプ〜」「本当に本当にありがとう 大切にします」と、友人に感謝を述べた。

また、辻は同日更新の別投稿では、「コアが作った幸空と夢の家」と綴り、クッションを並べた空間の中にいる次女と三男の写真も披露。

さらに、「そして今日はこあがゆめのミルク を あげてくれました」「本当に癒しの塊」「ゆめ嬉しいね こあありがとぉ」ともコメントすると、次女にミルクをあげている三男の様子も掲載していた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦太陽と結婚した辻は、現在17歳の長女（希空）・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男・0歳の次女を育てる5児の母。SNSでは、飾らない等身大のリアルな日常もたびたび発信している。

画像出典：辻希美オフィシャルブログより