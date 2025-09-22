◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3-2阪神(22日、神宮球場)

首位阪神は同点の8回にオスナ選手に勝ち越しホームランを打たれ敗北。ヤクルトに2試合連続で敗れ、3連敗を喫しました。

2回、先頭の佐藤輝明選手が相手先発・青柳晃洋投手のボールを完璧に捉え、第39号ホームランで先制に成功。4回には、この日1軍に復帰した前川右京選手にタイムリーヒットが飛び出し、2点リードとなります。

阪神の先発マウンドに上がったのは、試合前時点で防御率リーグトップで12勝をあげている才木浩人投手。この日も安定感のある投球で初回からヤクルト打線を封じ込みます。しかし5回、連打でノーアウト1、3塁とされ、内野ゴロを一塁を守る糸原健斗選手が本塁へ悪送球。思わぬ形で1点を返されます。さらに1アウトとしてから太田賢吾選手に犠牲フライを打たれ、2点差を追いつかれました。

才木投手は、6回の先頭打者に2ベースヒットを打たれると、続く北村恵吾選手の強烈なライナーが右足首付近に当たり緊急降板。それでも、代わってマウンドに上がった畠世周投手が後続を抑え、窮地を切り抜けます。

しかし8回、4番手のドリス投手が2アウトからオスナ選手に痛恨の決勝ソロホームランを献上。3連敗となりました。才木投手は6回途中2失点も自責は0で、防御率1.55とリーグトップを維持しています。

また、7回の攻撃では近本光司選手が今季リーグトップ32個目の盗塁を成功。これが通算200盗塁となりそのことが球場内でアナウンスされると、スタンドのファンから大きな拍手と近本コールで祝福されています。