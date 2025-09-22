S.A.R.の新曲「MOON」が、10月6日開始のドラマプレミア23『シナントロープ』（テレビ東京系）のエンディングテーマに決定した。

（関連：S.A.R.のユニークさを物語ったLIQUIDROOMワンマン スロウなグルーヴのみでフロアを踊らせるライブの興奮）

同ドラマは、アニメ『オッドタクシー』の脚本も務めた此元和津也が原作、脚本を手掛けるオリジナル青春群像ミステリー。主演の水上恒司、ヒロインの山田杏奈ほか、坂東龍汰、影山優佳、染谷将太が出演する。

S.A.R.がドラマのために初めて書き下ろした同楽曲は、作品の余韻を鮮やかに彩り、登場人物たちの心情が交錯するドラマの世界観を深く表現した楽曲に仕上がっている。

なお、同楽曲の音源リリース詳細は後日発表予定だ。

■S.A.R. コメント

エンディングを担当しますS.A.R.です。初のドラマタイアップということで気合いを入れて、作品の世界観を彩れるような楽曲を目指して制作しました。歌詞や音色、構成など細部までこだわっているので、ぜひたくさん聴いていただけたら嬉しいです。

（文=リアルサウンド編集部）