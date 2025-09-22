吉高由里子、近況報告に「手作り！？」「自分で作ったの？！」の声！ 「わたしはこのように元気です」
俳優の吉高由里子さんは9月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。近況を報告し、さまざまな声が寄せられています。
【写真】「手作り！？」「自分で作ったの？！」の声殺到
ファンからは「豪華なさんまご飯！」「最高の組み合わせ！」や「自分で作ったの？！」「手作り！？」といった声が。ほかにも「元気そうで良かったです」「幸せのお裾分けもらってる」などのコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「豪華なさんまご飯！」吉高さんは「先日食べた秋刀魚いくらご飯。。美味しすぎて、寝込むかと思った」などとつづり、その写真を投稿。手料理でしょうか、とても豪華でおいしそうです。また「わたしはこのように元気です 秋がくるぞー」と、近況も報告しています。
「初トライ」の手料理を披露5日には「食材をきちんと使い切るって気持ちいいけどスーパーに行くと買いすぎちゃうの本当やめたい」とつづり、手料理を公開した吉高さん。「えのき肉巻きってレシピでよく見るけど作ったことなくて初トライ」とありますが、初めて作ったとは思えないすばらしい出来栄えです。今後の投稿にも期待したいですね。
